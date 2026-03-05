Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Кувейт осудил удары Ирана по Нахчывану

    Внешняя политика
    • 05 марта, 2026
    • 15:50
    МИД Кувейта осудил сегодняшние удары Ирана беспилотниками по Азербайджану, а также вчерашний инцидент со сбитым иранским БПЛА в небе Турции.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства страны.

    "Министерство иностранных дел Государства Кувейт выражает решительное осуждение и резкое неприятие попытки Ирана нацелиться на Турцию и Азербайджан, что является явным нарушением международного права и Устава ООН. Министерство подтверждает полную солидарность Кувейта с Турецкой Республикой и Азербайджанской Республикой и поддерживает все меры, которые они принимают для защиты своего суверенитета, безопасности и стабильности", - говорится в заявление.

    Küveyt İranın Naxçıvana zərbələrini pisləyib
    Kuwait condemns Iran's drone attack on Azerbaijan's Nakhchivan
