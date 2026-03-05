Кувейт осудил удары Ирана по Нахчывану
Внешняя политика
- 05 марта, 2026
- 15:50
МИД Кувейта осудил сегодняшние удары Ирана беспилотниками по Азербайджану, а также вчерашний инцидент со сбитым иранским БПЛА в небе Турции.
Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства страны.
"Министерство иностранных дел Государства Кувейт выражает решительное осуждение и резкое неприятие попытки Ирана нацелиться на Турцию и Азербайджан, что является явным нарушением международного права и Устава ООН. Министерство подтверждает полную солидарность Кувейта с Турецкой Республикой и Азербайджанской Республикой и поддерживает все меры, которые они принимают для защиты своего суверенитета, безопасности и стабильности", - говорится в заявление.
