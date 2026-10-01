Кубанычбек Омуралиев: Зангезурский коридор важен для транспортных связей Востока и Запада

Совокупный ВВП стран Организации тюркских государств (ОТГ) составляет около $2,4 трлн.

Как сообщает Report, об этом генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев заявил на Региональном форуме CAMCA 2026 в Баку.

По его словам, одним из ключевых направлений организации является развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута - Среднего коридора.

"Создание совместного инвестиционного фонда и развитие цифровой интеграции также способны открыть беспрецедентные коммерческие возможности и обеспечить более эффективное соединение региона с европейскими рынками. У нас есть и ряд других совместных проектов. Мы развиваем международные инициативы и проекты в сфере цифровизации, которые уже привлекают внимание многих международных компаний", - сказал Омуралиев.

Генсек отметил, что результаты развития Среднего коридора наглядно отражают эффективность предпринимаемых мер, подчеркнув,что в 2025 году по Среднему коридору было перевезено около 4,7 млн тонн грузов.

"Объем контейнерных перевозок также значительно вырос - примерно в восемь раз. Кроме того, значительная доля контейнерных перевозок по маршруту приходится на грузопотоки из Китая. Согласно оценкам Всемирного банка, к 2030 году объем перевозок по Среднему коридору может достичь 10 млн тонн. Как вы знаете, важное значение имеет также Зангезурский коридор. Он важен не только для Азербайджана, Армении или других стран региона, но и для формирования более эффективного транспортного сообщения между Востоком и Западом", - добавил он.