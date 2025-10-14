Кристофер Мартинес: Венесуэла успешно противостоит внешним вызовам

В посольстве Венесуэлы в Баку состоялась конференция на тему "Венесуэла, Латинская Америка и Карибская зона мира".

Как передает Report, в мероприятии приняли участие представители общественных организаций, журналисты и др.

Посол Венесуэлы в Азербайджане Кристофер Мартинес в своем выступлении рассказал об истории и современных реалиях своей страны, подчеркнув ее стремление в укреплении мира и сотрудничества в Латинской Америке и Карибском регионе.

Он также отметил трудности, с которыми Венесуэла столкнулась в результате санкционного давления со стороны ряда государств, и подчеркнул намерения правительства страны защищать суверенитет и независимость.

По словам дипломата, несмотря на внешние вызовы, Венесуэла продолжает развивать международное партнерство с многими государствами мира.

"Да, нам было не просто. Однако наша страна сумела успешно противостоять всем внешним угрозам", - заявил дипломат.

Кристофер Мартинес подчеркнул, что основной внешнеполитической задачей Венесуэлы является развитие дипломатии мира и добрососедства.

"Мы не стремимся к установлению враждебных отношений с другими странами. Напротив, Венесуэла - миролюбивое государство. Однако когда речь заходит о нашем суверенитете, мы готовы дать решительный отпор. Многие мировые державы стремятся заполучить наши богатства, ведь наша страна славится обилием природных ресурсов - нефти, газа, золота и множества других полезных ископаемых", - добавил дипломат.