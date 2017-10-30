 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Кремль: Президенты России, Азербайджана и Ирана встретятся 1 ноября

    Трехсторонняя встреча глав государств состоится в Тегеране

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Президенты России, Азербайджана и Ирана - Владимир Путин, Ильхам Алиев и Хасан Рухани встретятся 1 ноября. Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.  

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что планируется визит президента России Владимира Путина в Иран. Целью визита является участие в трехсторонней встрече президентов Азербайджана, России и Ирана, которая состоится в Тегеране.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi