Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ На сайте газеты "Азербайджан" размещена статья под заголовком "Краткий экскурс в американо-азербайджанские отношения и размышления о будущем". Report предлагает вашему вниманию данную статью.

В годы независимости Азербайджан регулярно сталкивается с двойными стандартами Запада. Со временем выяснилось, что в корне такого подхода лежат геополитические и стратегические интересы различных зарубежных кругов, в особенности - США. Некоторые в США считают, что Азербайджан либо вообще не должен иметь государственных, национальных интересов, либо они не должны выходить за начертанные Вашингтоном рамки. То есть официальный Баку должен выполнять лишь поручения. К примеру Азербайджан должен осуществлять распределение и экспорт природных ресурсов в порядке, установленном в Вашингтоне. Судьба Нагорного Карабаха должна решаться в Вашингтоне без всякого вмешательства, а Азербайджану следует согласиться с любым результатом. Внешняя политика Азербайджана должна полностью отвечать желаниям и чаяниям Америки, а контуры отношений с отдельными странами – обозначаться Государственным департаментом. Право выбора власти должно принадлежать не азербайджанскому народу, а Белому дому.

Это совершенно ошибочный образ мышления. Азербайджан уже наглядно доказал, что, являясь независимым государством, сам устанавливает свои международные связи, и необходимости в советах того или иного силового центра, посторонней силы для этого не видит. Национальное достояние Азербайджана – энергетический потенциал, в первую очередь, должен обеспечить развитие Азербайджанского государства и благосостояние азербайджанского народа, и лишь после этого вносить вклад в региональный прогресс, а также в обеспечение энергетической безопасности Европы. Азербайджан ни при каких обстоятельствах не намерен отказываться от своей территориальной целостности и, опираясь на международное право, принцип справедливости, обладает силой и решимостью для того, чтобы ответить на любое давление на этом пути. Азербайджанский народ считает, что выбор власти является его исключительным правом и должен устанавливаться не в официальных кругах тех или иных столиц, а именно в Азербайджане, в соответствии с его волей, путем выборов. Власти Азербайджана с уважением относятся к выбору народа, именно так оно будет и впредь.

Однако на Западе должны однозначно понять, что азербайджанский народ – это не небольшие группы, финансируемые из зарубежных фондов, это – 9,5 миллиона человек и около 5 миллионов избирателей. Общественно активный и независимый журналист – это не несколько космополитов и не признающих национальную идею лиц, а сотни представителей НПО и медиа. Таким, как Хадиджа Исмаил и Лейла Юнус, за рубежом могут придать ангельское обличье, но в Азербайджане их хорошо знают, и общественность страны уверена в том, что деятельность этих людей получила правильную оценку.

Возможно, некоторые круги в США в силу этого стали считать, что Азербайджан уже пошел по пути "игнорирования" Запада и его ценностей. Якобы, Азербайджан не заинтересован в интеграции в европейское пространство и не желает развития связей ни с Вашингтоном, ни с его союзниками. Возможно, поэтому в некоторых западных СМИ во главе с газетой "The Washington Post", считающейся официальным органом Государственного департамента, неуклонно растет число предательски написанных (возможно, под чью-то диктовку) вымышленных материалов против Азербайджана, не сочетающихся ни с каким понятием партнерства, выходящих за элементарные этические рамки. Такие организации, как "Human Rigts Watch", "Freedom House" и другие, финансируемые из государственного бюджета США, используются в качестве средства давления против Азербайджана. Не только американские медиа и организации, но и ряд европейских институтов гражданского общества и медиа-органов, подстрекаются на настоящий крестовый поход против Азербайджана.

Конечно, мотивы, организаторы и участники необоснованных обвинений, необъективного и враждебного отношения против Азербайджана известны. На протяжении многих лет Азербайджан сдержанно относился к таким обвинениям, делал все возможное для того, чтобы подобные несправедливые нападки не бросали тень на стратегическое партнерство, развитие двустороннего и многостороннего эффективного сотрудничества. Были даны разъяснения по вопросам, поднимаемым как в официальном, так неофициальном формате, на различных двусторонних встречах, в рамках отдельных мероприятий, доведена до внимания необоснованность выдвинутых притязаний. С одной стороны, Азербайджан ясно показал, что верен своему стратегическому выбору, задачам и обязательствам. С другой - продемонстрировал всем, что, как независимое государство, намерен налаживать связи со всеми акторами мировой политики в рамках равноправного сотрудничества, и ни в коем случае не предпримет шагов, представляющих реальную угрозу его национальным интересам. В этом контексте, отношение Азербайджана к США и Европейскому Союзу можно назвать своего рода эталоном искренности. Обратимся к фактам.

Вернувшись в 1993 году к власти, общенациональный лидер Гейдар Алиев сформировал концептуальные основы, цели и принципы внешней политики Азербайджана. Внешняя политика Азербайджана была направлена на создание системы отношений, вытекающих из основных задач внутреннего развития государства, сочетающихся на основе норм и правил общежития между его национальными интересами и интересами внешнего мира. Установление отношений с Западом и евроинтеграция явились одним из важнейших направлений внешнеполитической стратегии Азербайджана.

В 1994 году был подписан "Контракт века" и, несмотря на серьезное давление, именно благодаря усилиям Азербайджана западные энергетические компании были привлечены к добыче углеводородных ресурсов в Каспийском регионе. Тем самым, Азербайджан открыл Каспийский регион для США и Запада.

В принятой в 1995 году Конституции в качестве важнейшей цели было установлено развитие Азербайджана по пути демократии. В стране были осуществлены либеральные реформы как в законодательной, так и в практической сфере, получила развитие рыночная экономика, были обеспечены фундаментальные права и свободы человека. В Азербайджане сформировалась многопартийная система, были созданы всесторонние условия для развития институтов гражданского общества, независимых медиа.

В 2001 году Азербайджан был избран членом Совета Европы, а в 2009 году присоединился к Программе "Восточное партнерство" Европейского Союза.

Несмотря на сильное давление и угрозы, Азербайджану удалось вместе с западными партнерами диверсифицировать маршруты транспортировки своих энергетических ресурсов, реализовать проекты основных экспортных трубопроводов Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Тбилиси-Эрзурум. Данные проекты создали надежную основу для обеспечения энергетической безопасности Европы. На следующем этапе именно благодаря лидерству и по инициативе Азербайджана началась реализация Транс-Адриатического и Транс-Анатолийского газовых проектов. Нет сомнения в том, что в результате этого энергетическая безопасность Европы еще более усилится.

Присоединившись в 1994 году к Рамочному документу по программе НАТО "Партнерство во имя мира", Азербайджан стал развивать широкомасштабное сотрудничество с этой структурой. В последующие годы Азербайджан стал одним из активных членов программы.

Принимая к сведению давление и угрозы определенных экстремистских кругов, Азербайджан стал одной из первых стран, отреагировавших на террористический акт, совершенный 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, и осудивших этот акт.

Миротворческие взводы Азербайджана принимали участие в составе миротворческой миссии в Косово в 1999-2008 годах и в Ираке в 2003-2008 годах. Азербайджанские солдаты, начавшие осуществлять в 2002 году аналогичную миссию в Афганистане, и сегодня достойно выполняют свой служебный долг в этой стране. Открыв свое воздушное пространство и создав условия для возможности использования имеющейся инфраструктуры воздушного транспорта, Азербайджан оказывает важную поддержку оснащению дислоцированного в Афганистане воинского контингента НАТО.

Конечно, список можно и продолжить. Но истина в любом случае заключается в том, что Азербайджан всегда был искренен в своих отношениях с США и западными государствами, развивал сотрудничество, несмотря на давление и угрозы с различных сторон, и внес свой вклад в общее дело. Что же получил взамен? Смог ли Запад быть искренним в отношениях с Азербайджаном? Ответ однозначен: НЕТ!

Уже со второй половины 1990-х годов определенные круги США стали готовить и осуществлять различные пессимистические сценарии, связанные с Азербайджаном.

Основная цель искусственного раздувания вопроса прав человека, принижения процесса выборов, создания мифов о коррупции и других подобных безосновательных обвинений - потрясти и отвлечь от создания национального государства и решения общенациональных проблем, подпортить имидж перед международной общественностью успешно, с большой волей и настойчивостью развивающейся мусульманской страны, завоевавшей за короткий период авторитет на международной арене, стремящейся направить на благосостояние страны свой богатый энергетический потенциал. Первые контуры этого сценария начали отчетливо проявляться уже в 2003 году после кончины общенационального лидера Гейдара Алиева.

Отметим, что в те годы в Сербии, а потом в Украине, Грузии и Кыргызстане посредством "цветных революций" были осуществлены правительственные перевороты. В 2005 году под руководством посла США Рино Харниша была предпринята попытка реализации этого злонамеренного сценария в Азербайджане. Определившие для себя никчемность существующей оппозиции, стратеги США, сформировавшие оппозицию внутри властной команды, стремились обеспечить ее деятельность, скоординированную с радикальными группами. Главы радикальной оппозиции за конкретные преступные действия были привлечены к ответственности в Азербайджане, а план приведения к власти долгие годы проживающего в США Расула Гулиева, объявленного в международный розыск, и бывшего министра экономического развития Фархада Алиева, являвшегося "внутривластной оппозицией", также принадлежал именно США. Лишь в результате категоричной позиции Азербайджанского государства был предотвращен этот коварный сценарий переворота. Азербайджан стал победившей, а США и посол Рино Харниш, спешно покинувший страну, - проигравшей стороной.

Через несколько лет новый сценарий правительственных переворотов и революций потряс арабский мир. На этот раз процесс получил название "арабская весна". В результате противостояния и военных операций в таких государствах, как Тунис, Египет, Ливия, Йемен, Сирия, были убиты тысячи человек, а миллионы людей вынужденно покинули свою страну. И сегодня в этих государствах не утихает экономический кризис, социальная напряженность, гражданское противостояние. Можно предположить, что цель некоторых событий, произошедших в этот период, заключалась в механическом переводе "арабской весны" в Азербайджан. Столкновения, организованные в марте 2012 года в Губе и январе 2013 года в Исмаиллы были представлены миру в качестве "народных бунтов", радикальная оппозиция и "5-я колонна" постарались взять инициативу и управлять процессами. С этой точки зрения то, что руководитель движения REAL Ильгар Мамедов и заместитель главы Мусават Тофик Ягублу сразу появились в Исмаиллы, отнюдь не случайно. А в декабре 2013 года в Азербайджане был испробован Тунисский сценарий переворота. Инвалид Карабахской войны Заур Гасанов совершил акт самосожжения, а радикальная оппозиция, "5-я колонна" и зарубежные организации сразу дали старт анти-азербайджанской истерии.

Эксперты считают, что акции "протеста против гибели солдат" и "революция коктейля Молотова", совершенная в январе 2013 года группой неуправляемых молодых людей, являющихся активистами оппозиционных партий, были не чем иным, как провалившимся сценарием, испытанным в Азербайджане до Украины. Руководитель Бакинского офиса Института национальной демократии США Алекс Григоревс, являющийся основным организатором этих акций, не смог дать какого-либо объяснения на вопрос, с какой целью были сняты 2 миллиона долларов с его счета, и он был вынужден с позором покинуть Азербайджан. Можно предположить, что запугивание Азербайджана "возгоранием пожара" и "революцией" в интервью, данном через некоторое время послом Ричардом Морнингстаром радио "Азадлыг", было попыткой снять ответственность со своего руководства возгласом "невиноватая я", как героиня известного фильма. Финансирующие Морнингстара не должны были предрекать пожилому дипломату будущее Р.Харниша, а создать для него условия с честью завершить миссию и вернуться в свою страну. Кстати, говорят, что эти лица до настоящего времени безработные.

В качестве логического результата всех этих "планов переворота" западные круги вновь убедились в бдительности нашего народа, в том, что азербайджанский народ не поддается на провокации и всесторонне поддерживает существующую власть. Надеемся, что новоназначенный в Азербайджан посол США Роберт Секура сделает правильный вывод из этих реалий и судьбы своих предшественников.

Не надо забывать, что на осуществление этих сценариев, разработанных и подготовленных в политических лабораториях США и Европы, израсходованы миллионы долларов. В целом, после завоевания Азербайджаном государственной независимости и начала сотрудничества с Западом, различные фонды США и Европы под видом поддержки развития демократии предприняли последовательные меры по формированию в Азербайджане побирающейся оппозиции и медиа. К слову, из-за того, что уже достаточно написано об основной миссии, задачах и деятельности этих структур и лиц, являющихся "пятой колонной", нет необходимости особо останавливаться на этой теме. Необходимо коротко отметить, что размер средств, выделенных на формирование "5-й колонны" за счет налогоплательщиков США и Европы, действительно дает полное основание говорить о наличии серьезных планов в связи с Азербайджаном. Например, только за последние несколько лет Фонд национальной демократии США выделил НПО Азербайджана около 3-х миллионов манатов, Совет международных исследований и обмена – 1 миллион манатов, Европейский фонд поддержки демократии – 300 тысяч манатов, Фонд поддержки открытого общества Лихтенштейна – 7,6 миллиона манатов. Кроме того, сложно представить общий объем грантов, выделенных другими организациями США, Великобритании, Дании, Норвегии, Германии и различных стран Европы. Также известно, что посольства некоторых западных стран в Азербайджане непосредственно оказывают индивидуальную незаконную помощь оппозиции и НПО, и, нет сомнений в том, что эти отчисления все еще продолжаются. На основании подсчетов независимых экспертов, общий годовой объем средств, выделяемых различными фондами США и их европейскими союзниками непосредственно радикальной оппозиции или лицам, работающим в радикальной оппозиции, неправительственных организациях, медиа, других сферах в Азербайджане, правозащитникам, составляет примерно 60 миллионов долларов.

Если эти коварные планы являются ответом США и некоторых стран Европы на искреннюю политику Азербайджана и характеризуются, как проявление "дружественного" отношения, тогда наши и их понятия о дружбе и искренности совершенно различны.

Известно, что мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта в рамках международных правовых норм и обеспечение территориальной целостности страны - самые основные цели внешней политики Азербайджана в годы независимости. Одна из основных целей членства Азербайджана в международных структурах, активность в рамках этих структур, развития двусторонних отношений с различными государствами, заключается в поддержке решения нашей общенациональной проблемы. Необходимо признать, что в этой сфере достигнуто достаточно успехов. Сегодня такие ведущие организации мира, как ООН, ОБСЕ, Европейский Союз, Совет Европы, Организация исламского сотрудничества, Движение неприсоединения приняли решения и резолюции, признающие Армению в качестве государства-оккупанта и требующие вывода армянских вооруженных формирований с территорий Азербайджана, возвращения беженцев и вынужденных переселенцев на свои земли.

К сожалению, превышающая 20-летний период деятельность Минской группы ОБСЕ, в которой представлены Франция и Россия, не продвинулась дальше разговоров и возложения всей ответственности на стороны конфликта. США, представляющие себя миру как глашатай истины и справедливости, - единственная страна, оказывающая официальную и неофициальную помощь в объеме десятков миллионов долларов сепаратистскому режиму Нагорного Карабаха. В США действует представительство сепаратистского режима, а главы непризнанной "НКР", проводя ежегодный марафон в этой стране, собирают средства в большом объеме. Помощь, ежегодно выделяемая США Армении, больше средств, выделенных для Азербайджана, который они считают своим партнером. НАТО еще до принятия решений или же, пока не высохли чернила на принятых резолюциях Совета Безопасности ООН, давит на Сирию, Ливию, но четыре резолюции той же высшей структуры не выполняются более 20 лет. Отстаивается конкретная позиция в связи с непризнанной Абхазией, Южной Осетией, в индивидуальном порядке применяются санкции против руководителей сепаратистских регионов Украины, поддерживающих их государств, даже Крыма, а глава непризнанного режима в Нагорном Карабахе разгуливает по всему миру, и его везде принимают.

Известно, что с 2008 года по поводу открытия турецко-армянской границы Администрация США оказывает серьезное давление на официальную Анкару. Переговоры, проводимые в тот период за спиной Азербайджана, предусматривали также создание дипломатических связей, урегулирование взаимоотношений между двумя странами.

Естественно, этот процесс вызвал широкий резонанс и возмущение в азербайджанском и турецком обществах, власть ПСР призвали учесть совместные интересы двух братских народов. В апреле 2009 года, когда процесс развивался в направлении, открывающем путь для серьезного беспокойства, двухдневный официальный визит Президента США Б.Обамы в Турцию не был воспринят однозначно. В связи с этим визитом депутат от Народно-республиканской партии Джанан Артман говорил: "По имеющейся у нас очень точной информации, Обама приезжает не для того, чтобы что-то дать Турции, а для того, чтобы что-то взять у Турции. Условия, предлагаемые Америкой Турции, категорически не соответствуют нашим интересам. Конкретно говоря, Обама приезжает в Анкару, чтобы вырвать согласие на признание курдской автономии на севере Ирака в качестве "Курдистана", открытие границы с Арменией и перевозку с Трабзонского порта боеприпасов и других товаров в Афганистан. Ни одно из них нельзя принять, мы выскажем протест и в ходе выступления Обамы в Великом Национальном Собрании Турции". Но наиболее интересной особенностью визита для азербайджанской общественности стало то, что вначале тогдашний государственный секретарь США Хиллари Клинтон, а затем Президент Обама настойчиво приглашали Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Турцию. Не секрет, что прилагались серьезные усилия, чтобы организовать встречу президентов Азербайджана и США в Турции и добиться согласия Ильхама Алиева на открытие турецко-армянской границы. Фактически, азербайджанская общественность исключала, что Ильхам Алиев предпримет какой-либо шаг, противоречащий национальным интересам. Это подтверждали и дискуссии, шедшие в то время в медиа. Но решение Президента Азербайджана вообще не ехать на эту встречу, с одной стороны, выражало позицию азербайджанского народа, а с другой – ввело в шок организаторов и исполнителей "процесса открытия". Ильхам Алиев открыто продемонстрировал всем, что оказывать на него давление, подстрекать на противоречащий национальным интересам шаг невозможно. Именно благодаря решительной и принципиальной позиции, серьезным усилиям Президента Ильхама Алиева, тому, что он придает большое значение сохранению и развитию братских и дружественных отношений между Азербайджаном и Турцией, а также однозначной поддержке Президента Азербайджана со стороны общественности и медиа обеих стран этот опасный прецедент был предотвращен. В результате 10 октября 2009 года в Цюрихе министры иностранных дел Турции и Армении хотя и подписали соответствующие протоколы, но парламенты этих стран не утвердили эти документы.

Спустя всего несколько лет власти Турции на своем опыте получили возможность ясно убедиться в том, что проводившаяся ими по воле США политика "ноль проблем" на Южном Кавказе, в частности в отношениях с Арменией, не отвечает интересам ни своей страны, ни Азербайджана. Так как подпитываемые США и Европой события "Гязи" в 2013 году, попытки свергнуть власть ПСР наглядно продемонстрировали руководству братской страны, что те, кто до вчерашнего дня был "союзником" и "соратником", сегодня готовы к любому шагу, чтобы осуществить свои интересы.

К сожалению, попытки открыть турецко-армянскую границу отнюдь не затихли и даже вновь актуализировались накануне 100-летия пресловутого "геноцида армян". По последним данным, фонды США и Европы выделили значительные средства с целью поддержать деятельность проармянских вакфов в Турции в этом направлении. К примеру, реализуемая в настоящее время "Программа поддержки армяно-турецкой нормализации" приступила к деятельности в январе 2014 года. Спонсор программы – Европейский Союз, который выделил на ее осуществление 2 миллиона евро. Руководство программой осуществляет Рахиль Динк – вдова убитого в Турции армянского журналиста Гранта Динка. Цель программы – подготовить общественную почву для вопросов о налаживании отношений между Турцией и Арменией и открытии границы.

Заведующий отделом общественно-политических вопросов Администрации Президента Али Гасанов отмечает, что "на фоне событий в Украине или же до этого – в Ливии, Ливане, Сирии, Египте, увидев решительную позицию Совета Безопасности, Соединенных Штатов Америки, стран Запада, мы тоже стали требовать от них: ведь, до этого мы говорили вам, что армяне оккупировали Нагорный Карабах, есть силы, которые поддерживают их. Почему же до сих пор против руководителей агрессора – Армении, сепаратистской НКР не были применены санкции? Почему же до сих пор не запрещен въезд-выезд в Нагорный Карабах? Почему применяемые в Украине санкции не применяются против сепаратистского режима Нагорного Карабаха? Именно увидев все это, мы стали разговаривать с Западом на его же языке. В настоящее время мы разговариваем с США, западными институтами, в частности с международными кругами, на их же языке: насколько Азербайджан нужен вам, настолько же вы нужны ему. Они поучают нас, учат нас. Но мы уже миновали этап учебы, обучений. Мы знаем, что такое права человека. Мы говорим: если права человека на самом деле так ценны для этих кругов, то пусть тогда они восстановят элементарные гражданские права одного миллиона человек, изгнанных из Нагорного Карабаха. По меньшей мере, обеспечат их возвращение в родные места".

Как бы это ни было горько, мы должны признать, что чем больше Азербайджан открывает свои объятия США и Западу, тем сильнее они обнимают Армению.

Официальный Вашингтон, правозащитные организации США закрывают глаза на царящие в Армении беспредел и фальсификации на выборах, игнорируют факты расстрела парламента, мирных манифестантов в этой стране, но при этом чуть ли не пытаются взвалить на власть заражение гриппом какого-то журналиста, представителя НПО. Почему обходят молчанием наличие сотен "политических заключенных", не говорится о преследовании, несправедливых арестах людей и других подобных явлениях в другой стране региона, а в Азербайджане даже самый обычный вопрос предвзято преувеличивается. Может возникнуть вопрос: разве Дэвида Крамера направили из Государственного департамента США руководить организацией "Freedom House", чтобы он "радел" за Азербайджан?! Или же почему бывший посол Ричард Козларич видит в своих снах только Азербайджан, к тому же в темных цветах? Конечно же, все это не может не вызывать вопроса. Поэтому Али Гасанов говорит, что "критика должна опираться на принципы... Но они в обязательной форме пытаются заставить нас признать то, чего не существует. Однако при этом они игнорируют права, которые имеют отношение к ним. Разумеется, мы отвечаем им... Мы можем давать друг другу рекомендации. Мы можем давать друг другу советы в каких-то вопросах. Принимать советы или нет – это дело самого государства. Но если какой-то пресс-секретарь говорит в императивной форме, что Азербайджан должен обязательно сделать то-то, то это, конечно же, неприемлемо".

Двойственная политика США, попытки оказать давление не ограничиваются лишь этим. Вашингтон предпринимает попытки управлять двусторонними связями Азербайджана как в регионе, так и в мире. Считается, что Азербайджан должен строить свои отношения с государствами региона, например, с Россией и Ираном, в соответствии с интересами США. При этом не учитываются вес этих стран в мировой политике, их возможности влияния на региональные и глобальные процессы, уровень двусторонних отношений с Азербайджаном, степень значимости и другие подобные вопросы. Если такие попытки не дают никакого эффекта, то на очередном этапе используются такие средства, как шантаж, провокация и дезинформация. Например, 23 августа этого года в иранском воздушном пространстве, над ядерным центром Натенз был сбит беспилотник-разведчик, и возникает такой вопрос: из какой страны вылетел этот аппарат? Израильский сайт "Debkafile" стал утверждать, что беспилотник принадлежит Азербайджану и вылетел из Нахчывана. Вслед за этим одно из ведущих мировых информационных агентств, а также некоторые западные СМИ начали тиражировать данную информацию. Даже утверждали, что этот аппарат похож на азербайджанский беспилотник, якобы сбитый в свое время в небе Нагорного Карабаха. К сожалению, военные круги Ирана также попали под влияние этих сообщений и поначалу стали утверждать, что беспилотник вылетел именно из Азербайджана. Однако всесторонний анализ вопроса показал, что кто-то пытается с помощью этой провокации искусственно обострить азербайджано-иранские отношения.

С этой точки зрения не могут не привлечь внимание два материала, опубликованных 12 и 16 декабря в израильской газете "Haaretz". Во вступительной части первой статьи предвзято комментируются арест Хадиджи Исмайловой – сотрудницы радиостанции "Свобода", финансируемой Государственным департаментом США, но затем автор, нарушая логическую последовательность, переходит к теме беспилотника, сбитого в августе текущего года на территории Ирана. Цель – в очередной раз предвзято подчеркнуть этот вопрос и привлечь внимание официального Тегерана. А во второй статье утверждается, что якобы "ухудшение" положения с правами человека в Азербайджане ставит официальный Тель-Авив в трудное положение.

Вдобавок, будто взаимные визиты и встречи президентов Азербайджана и Ирана вызывают беспокойство в Израиле. Очевидно, что эти материалы вышли в свет в одном из самых популярных печатных органов Израиля, не как плод журналистского мышления. На самом же деле подобная ситуация в политике напоминает шахматную партию с многоходовыми комбинациями. Поэтому не следует исключать тот факт, что Израиль предпринял этот шаг именно под давлением США.

Каждому, кто наблюдает за политическими процессами, известно, что США широко используют подобные методы. Некоторые дезинформации, пускаемые в оборот посредством медиа, берут под прицел конкретных влиятельных лиц, межгосударственные отношения, крупные бизнес-структуры и др. и преследуют цель обеспечения интересов Вашингтона. Даже в свое время были серьезно подкорректированы некоторые переписки посольства США в Азербайджане с Государственным департаментом, размещенные на сайте Wikileaks. Эта дезинформация несла цель нанести удар связям Азербайджана с некоторыми крупными странами региона на уровне глав государств.

Сегодня США также прилагают все усилия для ослабления хороших связей Азербайджана с Европейским Союзом, некоторыми ведущими государствами Старого света. Конечно же, в предвзятом отношении определенных европейских кругов и независимых организаций против Азербайджана нельзя исключать и интересы армянского лобби и отдельных групп, обидевшихся по той или иной причине на нашу страну. Однако столь крупные противоречия между заявлениями экс-президента Европейского Союза Жозе Мануэля Баррозу и бывших комиссаров Кетрин Эштон и Штефана Фюле не объясняются только армянским фактором. Если особая активность против Азербайджана в Европарламенте известной группы, вероятно управляемой по ту сторону океана, принятие структурой от имени 30-40 человек резолюции, имеющей свыше 700 депутатов, не является примером двойных стандартов, то, как это можно назвать? Необоснованные обвинения председателя комиссии по правам человека Совета Европы, получившего образование в Принстонском и Калифорнийском университетах США и проживающего в этой стране, латвийца Нильса Мужниекса, подпитываются именно из США. Или же всем известно, что Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ действует именно под диктовку Вашингтона. Даже так шутят, что нет необходимости назначать руководителя этой структуры, все равно будет то, что скажет постоянный представитель США в ОБСЕ. На самом же деле здесь нет ничего удивительного. ОБСЕ так же, как и ООН, серьезно зависит от финансов США.

Как известно, метод вмешательства во внутренние дела независимых государств, злоупотребляя фактором демократии и прав человека, в настоящее время является широко применяемой практикой США и некоторых западных государств. Не секрет, что американские организации в той или иной степени финансируются за счет государственного бюджета и в большинстве случаев функционируют на основе инструкций государственных структур. Но самое интересное заключается в том, что в последние годы США также серьезно влияют на большую часть известных европейских НПО и назначают своих граждан на руководящие должности в этих структурах. А взамен эти организации также получают возможность использовать финансовые возможности Америки. Руководители этих структур в беседах тет-а-тет признают, что за последующими друг за другом предвзятыми заявлениями, касающимися Азербайджана, стоят именно США. Даже многие открыто заявляют, что на них оказывается очень серьезное давление в связи с этим.

Однозначно можно сказать, что за столь лояльным отношением ведущих международных организаций мира и влиятельных зарубежных НПО к нарушениям, происходящим в самих США, стоит именно этот фактор. В противном случае возникает вопрос – эти организации, демонстрирующие столь гибкое отношение к событиям, происходящим в отдельных точках мира, включая и Азербайджан, почему же закрывают глаза на факты грубого нарушения прав и свобод человека в Америке? Почему же ОБСЕ так легко переваривает столь жесткое и неуважительное отношение к своим избирательным наблюдателям в США?

Контролируемые США "независимые" НПО часто осуждают различные страны в нарушении свободы слова и информации, аресте журналистов и других вопросах. Однако почему-то они не любят говорить о событиях, происходящих в этой стране. Хорошо, что некоторые организации, которых не подкупило или не сумело подкупить Агентство по международному развитию США, доводят хоть какую-то истину до мира. На днях Центр пера Америки – Pen American Center (PAC) обнародовал отчет о насилии против журналистов в Фергюсоне. В документе отмечено, что в процессах, произошедших после убийства полицией чернокожего юноши Майкла Брауна 9 августа, 52 журналиста были подвергнуты насилию. 21 из них даже были арестованы. Согласно отчету РАС, подобные факты массового насилия против журналистов и их арестов произошли не только в Фергюсоне. В 2008 году на общенациональном съезде республиканцев в городе Сент-Пол Миннесоты полиция арестовала 42 журналиста. Среди них был Эйми Гудмен, передачи которого транслируются по свыше 1200 TV- и радиоканалам, и два его продюсера. Полиция использовала против журналистов слезоточивый газ, даже угрожала огнестрельным оружием. В отчете РАС говорится, что в ходе движения "Оккупируй Уолл Стрит" были арестованы ни много ни мало 90 журналистов. Здесь мы хотели бы порекомендовать представителю Государственного Департамента госпоже Джейн Псаки прежде чем делать такие абсурдные заявления, как "подобные вопросы являются "внутренним делом США", беспокоиться по поводу того, что несколько лет назад были арестованы свыше 70 представителей медиа, а 14 декабря этого года – в Турции 35 человек, большинство которых были журналисты, или же чем сердито пялиться на Азербайджан по поводу ареста журналистки Хадиджи Исмаиловой, пусть лучше говорят о деяниях своего правительства. Это было бы более объективным.

В заявлении РАС отмечается, что представители медиа, освещающие акции протеста, параллельно прошедшие в 2011-2012 годах в 12 городах США, также были подвергнуты физическому насилию: "Было зарегистрировано 52 факта нарушения полицией свободы медиа – 21 факт ареста журналистов, 13 фактов угрозы пистолетом и другим оружием, им был нанесен физический ущерб, 11 фактов серьезного препятствия деятельности журналистов: они не были допущены на территории, где проходила акция, или же насильно изгнаны с места происшествия, 7 случаев использования слезоточивого газа и резиновых пуль против журналистов".

Как же теперь Азербайджан может искренне принять заявления госпожи Псаки, а также таких организаций, как "Human Rights Watch", "Freedom House" и др., или же бред "The Washington Post" под заголовком "Azerbaijan imprisons an investigative journalist" ("Азербайджан арестовал журналиста-исследователя")? Кстати, следует также отметить, что нам известно, что такая статья, как провокация с "беспилотником", также вышла из-под пера специалиста-очкарика, восседающего в одном из пропитанных виски туманных кабинетов Государственного департамента США. Мотивы этого дела также не являются секретом: Дядя Сэм защищает своих детей. Но почему же так яростно, гневно, с угрозой и оскорблениями? Если США с таким неуважением относятся к независимым странам, которых называют партнерами, тогда не стоит удивляться и этой статье.

В заключение хотели бы акцентировать внимание на кратком интервью, данном на днях помощником государственного секретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Томом Малиновским русскоязычной телевизионной программе "Настоящее время" радио "Свобода". В ответ на вопрос журналиста о принятии против Азербайджана возможных "действенных шагов", кроме заявлений, он ответил: "В настоящее время мы ведем с Азербайджаном серьезные обсуждения на высоком уровне руководства. Они осознают, что, удушая гражданское общество, ставят под угрозу отношения между США и Азербайджаном, существующие с момента обретения независимости". Затем господин Малиновский добавил, что "подобные шаги ставят под вопрос наши отношения". Как говорится, очень понятное заявление, в духе Вашингтона. Однако это можно назвать "не видеть дальше своего носа" или же геополитическим дальтонизмом с политологической терминологией. Используя другой термин, сначала сказанный, а затем опровергнутый находящимся в свое время с визитом в Азербайджане заместителем помощника госсекретаря США по вопросам демократии, труда и прав человека Томасом Мелиа, с полной искренностью можно сказать, что США сами давно уже нарушили известные принципы с тем, чтобы ухудшить отношения с Азербайджаном, и очень приблизились к "красной линии". А это создает серьезную основу для риторического вопроса: Есть ли будущее у отношений США-Азербайджан? Об этом стоит подумать.