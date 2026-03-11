Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Кошта выразил благодарность Азербайджану за помощь в эвакуации из Ирана граждан стран ЕС

    Внешняя политика
    • 11 марта, 2026
    • 17:12
    Кошта выразил благодарность Азербайджану за помощь в эвакуации из Ирана граждан стран ЕС

    Президент Европейского совета Антониу Кошта выразил благодарность Азербайджану за содействие в эвакуации граждан стран ЕС из Ирана.

    Как сообщает Report, об этом он заявил, выступая с совместным заявлением с президентом Азербайджана Ильхам Алиев в Баку.

    Кошта подчеркнул, что Европейский союз выражает полную солидарность с Азербайджаном и искренне благодарен стране за помощь европейским гражданам в их безопасной эвакуацией из Ирана.

    Ильхам Алиев Антониу Кошта Европейский совет Эвакуация из Ирана
    Antonio Koşta Aİ ölkələri vətəndaşlarının İrandan təxliyəsində köməyə görə Azərbaycana təşəkkür edib
    Costa grateful to Azerbaijan for its assistance in evacuating EU citizens from Iran
    Ты - Король

    Последние новости

    18:01

    Асадов и Гамбоа отметили роль Бакинского форума в укреплении международного диалога

    Внешняя политика
    17:55

    Пашинян: Импорт топлива из Азербайджана снизил цены и "сломал" монополию на рынке

    Энергетика
    17:51

    Экспорт нефти по БТД в январе сократился на 14%

    Энергетика
    17:45

    Азербайджан и Сербия обсудили происходящие в регионе процессы

    Армия
    17:38

    В этом году рост предложения нефти стран "не ОПЕК+" составит 0,6 млн б/с

    Энергетика
    17:35

    Азербайджан в феврале отстал от квоты ОПЕК+ на 93 тыс. б/с

    Энергетика
    17:28

    Ильхам Алиев и Антониу Кошта выступили с заявлениями для прессы - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    17:23

    СМИ: Не менее 25 супертанкеров направляются в порт Янбу для загрузки нефти

    Другие страны
    17:21

    Антониу Кошта: Ждем президента Азербайджана в Брюсселе с визитом

    Внешняя политика
    Лента новостей