Кошта выразил благодарность Азербайджану за помощь в эвакуации из Ирана граждан стран ЕС

Президент Европейского совета Антониу Кошта выразил благодарность Азербайджану за содействие в эвакуации граждан стран ЕС из Ирана.

Как сообщает Report, об этом он заявил, выступая с совместным заявлением с президентом Азербайджана Ильхам Алиев в Баку.

Кошта подчеркнул, что Европейский союз выражает полную солидарность с Азербайджаном и искренне благодарен стране за помощь европейским гражданам в их безопасной эвакуацией из Ирана.