    Antonio Koşta Aİ ölkələri vətəndaşlarının İrandan təxliyəsində köməyə görə Azərbaycana təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    • 11 mart, 2026
    • 17:16
    Antonio Koşta Aİ ölkələri vətəndaşlarının İrandan təxliyəsində köməyə görə Azərbaycana təşəkkür edib

    Avropa İttifaqı (Aİ) Şurasının Prezidenti Antonio Koşta Aİ ölkələrinin vətəndaşlarının İrandan təxliyəsində köməyə görə Azərbaycana minnətdarlığını ifadə edib.

    "Report"un məlumatına görə, o, bunu Bakıda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə mətbuata bəyanatlarla çıxışı zamanı bildirib.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrailin fevralın 28-də başlatdığı hərbi əməliyyatlara görə bir çox xarici ölkə vətəndaşlarının İrandan Azərbaycana təxliyəsi həyata keçirilməyə başlayıb. Martın 11-i saat 14:00-dək Azərbaycana ümumilikdə 72 ölkənin 2 225 vətəndaşı təxliyə olunub.

    Кошта выразил благодарность Азербайджану за помощь в эвакуации из Ирана граждан стран ЕС
    Costa grateful to Azerbaijan for its assistance in evacuating EU citizens from Iran

