Кошербаев: Казахстан нацелен на укрепление союзничества с Азербайджаном

Отношения Азербайджана и Казахстана поступательно развиваются и обладают значительным потенциалом.

Как передает Report со ссылкой на МИД Казахстана, об этом заявил министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев.

Делегация Казахстана, в которую входил Ермек Кошербаев, сегодня в Баку была принята президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Казахско-азербайджанские отношения носят характер устойчивого и поступательного развития и обладают значительным потенциалом. Мы выражаем твердую приверженность и далее всемерно укреплять союзничество с братским Азербайджаном и наполнять сотрудничество новым содержанием", – сказал Кошербаев.

Он отметил, что высокий уровень сотрудничества между двумя странами достигнут в первую очередь благодаря доверительному диалогу на высшем уровне.