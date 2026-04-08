    Кошербаев: Казахстан нацелен на укрепление союзничества с Азербайджаном

    Внешняя политика
    • 08 апреля, 2026
    • 15:08
    Отношения Азербайджана и Казахстана поступательно развиваются и обладают значительным потенциалом.

    Как передает Report со ссылкой на МИД Казахстана, об этом заявил министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев.

    Делегация Казахстана, в которую входил Ермек Кошербаев, сегодня в Баку была принята президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    "Казахско-азербайджанские отношения носят характер устойчивого и поступательного развития и обладают значительным потенциалом. Мы выражаем твердую приверженность и далее всемерно укреплять союзничество с братским Азербайджаном и наполнять сотрудничество новым содержанием", – сказал Кошербаев.

    Он отметил, что высокий уровень сотрудничества между двумя странами достигнут в первую очередь благодаря доверительному диалогу на высшем уровне.

    Ильхам Алиев Ермек Кошербаев Казахстан
    Koşerbayev: Qazaxıstan-Azərbaycan münasibətləri əhəmiyyətli potensiala malikdir

    Последние новости

    15:19

    Вэнс заявил о существенном прогрессе в урегулировании конфликта РФ и Украины

    Другие страны
    15:13

    Турция направила гумпомощь Ирану в виде медикаментов

    В регионе
    15:12

    Фидан заявил Арагчи о поддержке Турцией прекращения огня

    В регионе
    15:08

    Кошербаев: Казахстан нацелен на укрепление союзничества с Азербайджаном

    Внешняя политика
    15:07

    Эрдоган приветствовал достигнутое между США и Ираном перемирие

    В регионе
    14:57

    Гашиму Магомедову и Хасрату Джафарову вручат новые медали Париж-2024

    Индивидуальные
    14:53

    Захарова: Посла Японии вызвали в МИД РФ в связи с соглашением Токио с Киевом по БПЛА

    В регионе
    14:50

    Минфин Азербайджана: Контракт на поставку газа в Сербию продлен до 2027 года

    Энергетика
    14:48

    Азербайджан существенно увеличил закупки пшеницы из России

    АПК
    Лента новостей