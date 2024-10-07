Коротченко: Вклад Азербайджана в саммит стран СНГ будет одним из определяющих

Нынешний визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Россию для участия в саммите лидеров стран СНГ будет успешным.

Нынешний визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Россию для участия в саммите лидеров стран СНГ будет успешным.

Как передает Report, такое мнение высказал в беседе с журналистами генеральный директор Каспийского института стратегических исследований Игорь Коротченко.

"Азербайджан выдвинулся на позиции стратегического партнера Российской Федерации. Во-первых, страна восстановила свою территориальную целостность и суверенитет, уверенно развивается и движется вперед. И самое главное, что между президентами двух стран, Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым, существует доверие, честность и надежность. Президенты, а следовательно и государства, могут доверять друг другу.",- подчеркнул он.

Коротченко отметил, что в нынешних условиях, когда сильнейшие государства порой пытаются манипулировать, давить на другие суверенные государства и "дергать за ниточки" Азербайджан и Россия твердо отстаивают свои интересы.

"Россия и Азербайджан — это те страны, на которые невозможно надавить и которыми невозможно манипулировать. Мы самодостаточные. А это самое главное качество. Самодостаточность дает в своей основе, прежде всего, устойчивость политической системы, экономики, финансов, но самое главное это следование всегда и везде национальным интересам. Поэтому два наших президента именно такие политики, которые во главу угла своей деятельности ставят отстаивание национальных интересов. Благодаря этому, в общем-то, я думаю, что впереди у российско-азербайджанских отношений безоблачная перспектива. Будем развивать, укреплять сотрудничество по всем направлениям", - сказал он.

Коротченко также отметил, что в формате СНГ укрепляются региональные союзы.

"То, что нас связывало в прошлом и связывает сегодня, это и человеческие связи, и экономика, а самое главное — понимание, как и где мы можем помочь и усилить друг друга. В этом плане, я думаю, что предстоящий саммит будет успешным, и Азербайджан, как всегда, внесет свой не просто позитивный, а один из определяющих вкладов. Поэтому мы приветствуем, безусловно, визит большого друга России, выдающегося государственного политического деятеля современности, президента Азербайджана, господина Ильхам Алиев в Россию и абсолютно уверены, что сами переговоры как в многоформатном и двухстороннем формате, будут безусловно успешными", - добавил он.