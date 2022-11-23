Коротченко: Армении не стоит рассчитывать на поддержку ОДКБ

Армении не стоит рассчитывать на поддержку членов ОДКБ в своих авантюрах и провокациях против Азербайджана.

Армении не стоит рассчитывать на поддержку членов ОДКБ в своих авантюрах и провокациях против Азербайджана.

Об этом российскому бюро Report заявил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в преддверии саммита ОДКБ в Ереване.

"Страны ОДКБ не будут таскать каштаны из огня для Еревана. Армения не может рассчитывать на поддержку ОДКБ в своих авантюристических и военных провокациях против Азербайджана. Ранее такие попытки были неоднократно. Однако помним, что, благодаря четкой позиции практически всех без исключения членов организации, такие действия Еревана были отвергнуты", - сказал эксперт.

По словам И.Коротченко, на последнем внеочередном заседании организации в видеоформате президент Беларуси Александр Лукашенко жестко поставил премьер-министра Армении Никола Пашиняна на место, заявив, что любые проблемы между Ереваном и Баку должны решаться за столом переговоров при посредничестве России.

Азербайджан рассматривается странами ОДКБ, как дружественное и союзное государство, а его президент Ильхам Алиев - авторитетный и уважаемый лидер, заметил он, поэтому организация готова содействовать обсуждению вопросов и поискам решений, нежели идти на противостояние на стороне Армении.

Политолог сказал: "Думаю, что на саммите, который пройдет в Ереване, армянское руководство по-прежнему попытается каким-либо образом искажать ситуацию и обвинять Азербайджан. Однако, ясно, что именно Армения является агрессором и "втаскивает" в регион Южного Кавказа Евросоюз, Францию, США, рассчитывая сменить формат наблюдательных миссий на полноценный, военный контингент НАТО. Если Пашинян попытается с площадки ОДКБ атаковать Азербайджан, он вновь будет жестко поставлен на место".