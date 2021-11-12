Коротченко: Никто не сможет испортить отношения между Азербайджаном и Россией

Россия всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана.

Россия всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в ходе круглого стола в РИКЦ в Баку.

"Мы не просто союзники, мы самодостаточные страны. Россия всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана", - заявил российский эксперт.

По его словам, несмотря на все попытки втянуть Россию в ход Второй карабахской войны, РФ сыграла свою роль в конце войны при подписании трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года.

"Никакая третья страна не сможет вмешаться и испортить отношения между Азербайджаном и Россией", - заявил Коротченко.