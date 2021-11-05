Коротченко: Азербайджан вел справедливую войну за освобождение своих земель

Ереван не проявляет доброй воли для разблокирования транспортных коммуникаций в регионе.

Ереван не проявляет доброй воли для разблокирования транспортных коммуникаций в регионе.

Как сообщает Report, об этом заявил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко на конференции "44-дневный путь к Победе" в Университете ADA.

Эксперт подчеркнул, что запуск Зангезурского коридора важен для восстановления региональных транспортных коммуникаций.

Коротченко напомнил, что Вторая карабахская война завершилась блистательной военной победой Азербайджана и полной капитуляцией Армении: "Главным фактором победы было то, что азербайджанский народ вел справедливую войну за освобождение своих исконных территорий".

Военный эксперт также поделился воспоминаниями от своей поездки на освобожденные территории, отметив, что его потряс масштаб варварства армян: "Было ощущение как в Хиросиме. Остались только руины, фундаменты домов и больше ничего".

По словам Коротченко, России важно, чтобы в регионе установился мир и стабильность и официальная Москва делает все для этого.