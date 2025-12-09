Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Король Бахрейна выразил особую благодарность Азербайджану за участие в фестивале

    Внешняя политика
    • 09 декабря, 2025
    • 13:23
    Король Бахрейна Хамад бин Иса Аль Халифа выразил особую благодарность азербайджанской делегации, участвовавшей в мероприятии "Mara"ee 2025" в Манаме.

    Об этом Report сообщили в Государственной пограничной службе Азербайджана.

    Насыщенная программа, представленная азербайджанской делегацией на фестивале, вызвала большой интерес как эстетичная и динамичная композиция. Всадники, продемонстрировавшие на сцене высочайшее мастерство, оркестр, отличившийся изяществом и сценической культурой, а также танцевальные группы, воплотившие все детали национального колорита, выступали как единое целое.

    Программа стала отражением профессионализма коллективов Государственной пограничной службы Азербайджана, задействованных в области культуры и творчества.

    Король Бахрейна Хамад бин Иса Аль Халифа, также принимавший участие в фестивале этого года, выразил особую благодарность азербайджанской делегации и поделился своими восторженными впечатлениями.

