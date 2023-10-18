Король Бахрейна поздравил президента Азербайджана

Король Бахрейна Хамад ибн Иса Аль Халифа направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Король Бахрейна Хамад ибн Иса Аль Халифа направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент!

От своего имени и от имени народа Королевства Бахрейн рад передать Вашему превосходительству самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня восстановления независимости Азербайджанской Республики.

Да ниспошлет Вам Всевышний крепкого здоровья и счастья, а народу Азербайджана – постоянного прогресса и процветания.

Выражаю Вашему превосходительству высочайшее почтение".