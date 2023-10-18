О нас

Король Бахрейна поздравил президента Азербайджана

Король Бахрейна поздравил президента Азербайджана Король Бахрейна Хамад ибн Иса Аль Халифа направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
18 октября 2023 г. 17:42
Король Бахрейна поздравил президента Азербайджана

Король Бахрейна Хамад ибн Иса Аль Халифа направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент!

От своего имени и от имени народа Королевства Бахрейн рад передать Вашему превосходительству самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня восстановления независимости Азербайджанской Республики.

Да ниспошлет Вам Всевышний крепкого здоровья и счастья, а народу Азербайджана – постоянного прогресса и процветания.

Выражаю Вашему превосходительству высочайшее почтение".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке King of Bahrain sends congratulatory letter to leader of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Bəhreynin kralı Azərbaycan liderinə təbrik məktubu göndərib

Экслюзивные новости

Эксперт: Поддержка Армении Францией базируется сугубо на ее личных интересах
Эксперт: Поддержка Армении Францией базируется сугубо на ее личных интересах
18 октября 2023 г. 16:33
Ближневосточный конфликт может стать катализатором больших геополитических изменений
Ближневосточный конфликт может стать катализатором больших геополитических изменений
18 октября 2023 г. 12:56
Замминистра: Надеюсь, что в Украине больше азербайджанцев будут участвовать в государственных делах
ФотоЗамминистра: Надеюсь, что в Украине больше азербайджанцев будут участвовать в государственных делах
16 октября 2023 г. 15:22
Эксперт: Открытие всех региональных коммуникаций ускорит развитие Южного Кавказа
Эксперт: Открытие всех региональных коммуникаций ускорит развитие Южного Кавказа
16 октября 2023 г. 15:20
Крневич: Мультимодальные возможности Зангезурского коридора велики
Крневич: Мультимодальные возможности Зангезурского коридора велики
12 октября 2023 г. 15:51
Рамазан Абдулатипов: Азербайджан прилагает большие усилия для прочного мира на Южном Кавказе
ФотоРамазан Абдулатипов: Азербайджан прилагает большие усилия для прочного мира на Южном Кавказе
12 октября 2023 г. 13:08
Политолог: Решения правительства Франции трудно не воспринимать как проармянские
Политолог: Решения правительства Франции трудно не воспринимать как проармянские
11 октября 2023 г. 14:35
В Азербайджане на АЗС установят зарядные станции для электромобилей
В Азербайджане на АЗС установят зарядные станции для электромобилей
11 октября 2023 г. 13:47
Диакон: РПЦ готова содействовать диалогу духовных лидеров Азербайджана и Армении
Диакон: РПЦ готова содействовать диалогу духовных лидеров Азербайджана и Армении
11 октября 2023 г. 10:34
Раввин Шнайер: Азербайджан - великолепный пример межрелигиозного и межкультурного диалога
Раввин Шнайер: Азербайджан - великолепный пример межрелигиозного и межкультурного диалога
11 октября 2023 г. 09:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi