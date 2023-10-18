Король Бахрейна поздравил президента Азербайджана

Король Бахрейна Хамад ибн Иса Аль Халифа направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемый господин президент!
От своего имени и от имени народа Королевства Бахрейн рад передать Вашему превосходительству самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня восстановления независимости Азербайджанской Республики.
Да ниспошлет Вам Всевышний крепкого здоровья и счастья, а народу Азербайджана – постоянного прогресса и процветания.
Выражаю Вашему превосходительству высочайшее почтение".