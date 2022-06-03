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Конгрессмены США прибыли с визитом в Азербайджан

Конгрессмены США прибыли с визитом в Азербайджан Конгрессмены США прибыли с визитом в Азербайджан.
Внешняя политика
3 июня 2022 г. 19:27
Конгрессмены США прибыли с визитом в Азербайджан

Конгрессмены США прибыли с визитом в Азербайджан.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

3 июня состоялась встреча рабочей группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям Азербайджан-США с находящейся с визитом в нашей стране делегацией Конгресса США.

Члены делегации Конгресса США поблагодарили за теплый прием, депутаты дали подробные ответы на вопросы, связанные с процессами, происходящими в регионе.

На встрече до внимания гостей было доведено, что Азербайджан привержен соблюдению международного права, демократии и общечеловеческим ценностям, работает над установлением мира в регионе и развитием регионального сотрудничества.

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Версия на английском языке ФотоUS congressmen arrive in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ konqresmenləri Azərbaycana səfərə gəlib

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