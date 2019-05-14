Конференция высокого уровня в честь 10-летия Восточного партнерства открылась в Брюсселе

Конференция высокого уровня в честь 10-летия программы "Восточное партнерство" открылась сегодня в здании Европейской комиссии в Брюсселе.
Как сообщает специальный корреспондент Report, заседание проходит под председательством главы Еврокомиссии Жан-Клод Юнкера.
В конференции принимают участие главы государств и правительств стран "Восточного партнерства", министры иностранных дел стран ЕС, представители гражданского общества, бизнеса, молодежи и журналистов из 34 стран.
На заседании принимает участие министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.
В ходе конференции высокого уровня участники обсудят вопросы развития сотрудничества за 10 лет существования программы, а также проведут обмен мнениями касательно ее будущих перспектив.
Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости