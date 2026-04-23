    23 апреля, 2026
    • 16:04
    Конференция БИГ по неоколониализму находится в центре внимания мировых медиа

    Международная конференция, посвященная неоколониализму и глобальному неравенству и организованная Бакинской инициативной группой, продолжает оставаться в центре внимания международных медиа и академических кругов.

    Как сообщает Report, на официальном сайте Kesmonds International University, действующего более чем в 10 странах, включая Камерун, США, Великобританию и Китай, опубликован аналитический материал о деятельности БИГ и самой конференции под названием "Colonial Inequality in Focus: Reflections from the Baku Initiative Group Conference" - "Колониальное неравенство в фокусе: размышления по итогам конференции Бакинской инициативной группы".

    В статье отмечается, что участие в конференции антропологов и психотерапевтов, работающих непосредственно с коренным населением колониальных территорий, экспертов, задействованных в создании Виртуального музея, посвященного колониализму, а также руководителей движений за независимость, действующих на этих территориях, исследователей в области неоколониализма и представителей Kesmonds International University, демонстрирует широкий географический охват деятельности БИГ.

    Особо подчеркивается, что обсуждение тяжелых последствий колониализма и неоколониализма, вопросов исторической справедливости и ответственности, а также их сохранение в международной повестке через объединение экспертов на единой платформе наглядно свидетельствует о том, что Бакинская инициативная группа стала авторитетной международной организацией и площадкой для стратегических глобальных дискуссий.

    Отмечается, что в рамках мероприятия были глубже раскрыты такие темы, как глобальное неравенство, вызванное колониализмом и неоколониализмом, экономическая эксплуатация колониальными державами, незаконное лишение коренного населения земель и его отстранение от участия в национальной экономике, концентрация богатства в результате колониальной системы, принудительный труд, рабство, расовая дискриминация и ограниченный доступ к образованию. В качестве примера приводится Гаити, где после обретения независимости на страну были возложены компенсационные обязательства, сформировавшие тяжелое долговое бремя, сдерживавшее ее развитие на протяжении поколений.

    В материале подчеркивается, что Бакинская инициативная группа выступает не только как структура, поднимающая вопросы исторической справедливости, связанные с колониализмом и неоколониализмом, но и как глобальная интеллектуальная платформа, предлагающая устойчивые и конструктивные решения для современного мира.

    BTQ-nin neokolonializm və qlobal bərabərsizliyə dair konfransı dünya mediasının gündəmindədir
    Baku Initiative Group conference on neocolonialism draws global media attention

