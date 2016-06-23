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    Комитет ОБСЕ высоко оценил борьбу Азербайджана с торговлей людьми

    В Вене прошло заседание Комитета человеческого измерения ОБСЕ на тему Торговля людьми и права ребенка

    Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ В Вене прошло заседание Комитета человеческого измерения ОБСЕ на тему "Торговля людьми и права ребенка". 

    Как сообщает Report, председательствовала на мероприятии Финляндия. 

    На заседании прошли обсуждения на тему "Деятельность в Азербайджане в области борьбы с торговлей людьми". 

    На мероприятии Азербайджан представил начальник отдела Главного управления по борьбе с торговлей людьми министерства внутренних дел Илькин Гурбанов. Он коснулся работ, проводимых в нашей стране в области борьбы с торговлей людьми и выполнения обязательств ОБСЕ.  

    Проведя презентацию для членов комитета, И.Гурбанов выступил и ответил на вопросы. 

    На мероприятии высоко оценили опыт Азербайджана, отметили заинтересованность США, Швейцарии и др. стран, также коснулись важности продолжения Азербайджаном процесса выполнения рекомендаций международных партнеров в данной области.  

    Наряду с Азербайджаном, на заседании на данную тему были выслушаны доклады представителей Греции и Лихтенштейна.

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