Комитет ОБСЕ высоко оценил борьбу Азербайджана с торговлей людьми

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ В Вене прошло заседание Комитета человеческого измерения ОБСЕ на тему "Торговля людьми и права ребенка".

Как сообщает Report, председательствовала на мероприятии Финляндия.

На заседании прошли обсуждения на тему "Деятельность в Азербайджане в области борьбы с торговлей людьми".

На мероприятии Азербайджан представил начальник отдела Главного управления по борьбе с торговлей людьми министерства внутренних дел Илькин Гурбанов. Он коснулся работ, проводимых в нашей стране в области борьбы с торговлей людьми и выполнения обязательств ОБСЕ.

Проведя презентацию для членов комитета, И.Гурбанов выступил и ответил на вопросы.

На мероприятии высоко оценили опыт Азербайджана, отметили заинтересованность США, Швейцарии и др. стран, также коснулись важности продолжения Азербайджаном процесса выполнения рекомендаций международных партнеров в данной области.

Наряду с Азербайджаном, на заседании на данную тему были выслушаны доклады представителей Греции и Лихтенштейна.