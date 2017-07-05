Комитет Госдумы поддержал кандидатуру нового посла России в Азербайджане

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Государственной Думы России поддержал кандидатуру Георгия Зуева на должность посла России в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", в заседании комитета принял участие также замглавы МИД России Григорий Карасин.

Отметим, что Г.Зуев в настоящее время занимает пост заместителя директора департамента кадров МИД России.

В случае назначения Г.Зуев сменит на посту посла России в Азербайджане Владимира Дорохина, который возглавляет российскую дипмиссию в Баку с 2009 года.