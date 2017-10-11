Комитет Европарламента призвал ЕС укрепить связи cо странами "Восточного партнерства"

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Комитет Европейского парламента по международным делам призвал ужесточить антироссийские санкции и укрепить связи ЕС со странами программы "Восточное партнёрство", сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Отмечается, что речь идёт прежде всего о Грузии, Молдове и Украине, которые подписали Соглашения об ассоциации с ЕС. Для них предлагается разработать программы, которые в дальнейшем будут способствовать их вступлению в таможенный союз, единый энергетический и цифровой рынки, а также в Шенгенскую зону.

Рекомендации комитета, которые не носят обязательного юридического характера, теперь будут рассмотрены на пленарном заседании Европарламента.

Напомним, пятый саммит "Восточного партнерства" пройдет 24 ноября в Брюсселе.

Программа Восточное партнерство, направленная на сближение ЕС с шестью восточными соседями - Азербайджаном, Арменией, Грузией, Украиной, Молдовой и Беларусью, стартовала в 2009 году на саммите в Праге. Ее инициаторами стали Польша и Швеция.