​Комиссар ЕС поставил в пример опыт Азербайджана

"В некоторых сферах соседние нам страны более продвинуты, чем даже страны ЕС. Например, в вопросе быстрого создания компаний. В Баку я посетил центр, где можно создать свою компанию даже за минуты, посредством интернета. А это до сих пор невозможно сделать в ряде стран Евросоюза".

Как сообщает специальный корреспондент Report, об этом заявил комиссар ЕС по вопросам расширения и политике соседства Йоханнес Хан в ходе круглого стола для СМИ в Брюсселе.

Комиссар ЕС рассказал об основных направлениях деятельности за 10 лет реализации программы Восточное партнерство.

Й.Хан отметил, что за этот период укрепилось экономическое сотрудничество со странами-участницами программы (Азербайджан, Грузия, Армения, Украина, Молдова, Беларусь), были предприняты шаги для развития малых и средних предприятий, цифровой экономики.

Комиссар ЕС отметил, что обсуждается и вопрос отмены Евросоюзом платы за роуминг для стран Восточного партнерства.

Предпринимались шаги и по укреплению социального сотрудничества. Так, был реализован проект Европейская школа. Первая подобная школа уже открылась в Тбилиси.

Комиссар ЕС также отметил успехи образовательной программы Erasmus+, бюджет которой предложено увеличить, чем сможет воспользоваться еще большее число молодежи из стран Восточного партнерства.

"Касательно вопроса энергоэффективности, этот вопрос особо актуален в последние пару лет и станет еще более важным и не только из-за климатических изменений, а также как часть создания большей независимости от внешних поставщиков из-за политического аспекта", - отметил Й.Хан.

При этом, по его словам, по-прежнему остаются сферы, над которыми нужно продолжать работу.