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    Комиссар ЕС: Меры по построению доверия важны для урегулирования нагорно-карабахского конфликта

    Молодежи сторон конфликта нужно преодолеть груз прошлого

    Рига. 20 мая. REPORT.AZ/ "Реализация мер по построению доверия важна для урегулирования нагорно-карабахского конфликта". 

    Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции комиссар ЕС по Европейской политике соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан. 

    "Этот конфликт длится много лет. Периодически нарушается режим прекращения огня. Но мы пытаемся сделать максимум. У нас хороший опыт Западных Балкан в сфере межграничного сотрудничества в сфере транспорта, энергетики, и возможно такое сотрудничество между Азербайджаном и Арменией могло бы внести свой вклад в качестве начальных мер по построению доверия. Другой вопрос – это люди. Необходимо, чтобы молодежь преодолела груз прошлого", - заявил Й.Хан. 

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