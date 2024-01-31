Коллектив посольства Азербайджана в Турции посетил могилу Мамеда Эмина Расулзаде

Коллектив посольства Азербайджана в Турции посетил в Анкаре могилу видного общественно-политического деятеля, одного из основателей Азербайджанской Демократической Республики Мамеда Эмина Расулзаде.

Коллектив посольства Азербайджана в Турции посетил в Анкаре могилу видного общественно-политического деятеля, одного из основателей Азербайджанской Демократической Республики Мамеда Эмина Расулзаде.

Как сообщает анкаринское бюро Report, в визите приняли участие посол Рашад Мамедов и другие дипломаты.

Они почтили память Мамеда Эмина Расулзаде и возложили венок к его памятнику.

Отметим, что сегодня отмечается 140-летие со дня рождения М.Э.Расулзаде.

Напомним, что 30 декабря 2023 года президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о праздновании 140-летнего юбилея М.Э.Расулзаде. Согласно распоряжению, в течение 2024 года Министерство культуры совместно с Министерством науки и образования и Национальной академией наук Азербайджана реализует план мероприятий, посвященных 140-летию Мамеда Эмина Расулзаде.