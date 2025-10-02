Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Кобахидзе: Отношения с Азербайджаном нужно развивать

    Внешняя политика
    • 02 октября, 2025
    • 18:33
    Кобахидзе: Отношения с Азербайджаном нужно развивать

    Грузии необходимо развивать отношения с Азербайджаном.

    Как передает европейское бюро Report, об этом премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил азербайджанским журналистам в Копенгагене.

    "Мы рады, что у нас отличные отношения с нашими соседями, включая Азербайджан. Это то, что мы должны сохранять и развивать. Стратегическое партнерство и прекрасные отношения крайне важны", - отметил он.

    По словам премьера, на полях встречи в Копенгагене у него также состоялись "отличные переговоры" с коллегами.

    "Мы сделаем все возможное для продвижения мира в нашем регионе. Именно так мы видим свою миссию в регионе Южного Кавказа", - подчеркнул Кобахидзе.

