Кобахидзе: Отношения с Азербайджаном нужно развивать

Грузии необходимо развивать отношения с Азербайджаном.

Как передает европейское бюро Report, об этом премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил азербайджанским журналистам в Копенгагене.

"Мы рады, что у нас отличные отношения с нашими соседями, включая Азербайджан. Это то, что мы должны сохранять и развивать. Стратегическое партнерство и прекрасные отношения крайне важны", - отметил он.

По словам премьера, на полях встречи в Копенгагене у него также состоялись "отличные переговоры" с коллегами.

"Мы сделаем все возможное для продвижения мира в нашем регионе. Именно так мы видим свою миссию в регионе Южного Кавказа", - подчеркнул Кобахидзе.