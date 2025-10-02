İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    Kobaxidze: Azərbaycanla münasibətlərimizi inkişaf etdirməliyik

    Xarici siyasət
    • 02 oktyabr, 2025
    • 18:49
    Kobaxidze: Azərbaycanla münasibətlərimizi inkişaf etdirməliyik

    Gürcüstan Azərbaycanla münasibətləri inkişaf etdirməlidir.

    "Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, bunu Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze Kopenhagendə azərbaycanlı jurnalistlərə bildirib.

    "Biz qonşularımızla, o cümlədən Azərbaycanla çox yaxşı münasibətlərimizin olmasından məmnunuq. Biz bunu qoruyub saxlamalı və inkişaf etdirməliyik. Strateji tərəfdaşlıq və gözəl münasibətlər son dərəcə vacibdir", - o qeyd edib.

    Baş nazirin sözlərinə görə, Kopenhagendəki görüş çərçivəsində həmkarları ilə də çox yaxşı danışıqlar aparıb.

    "Biz bölgəmizdə sülhün təşviqi üçün əlimizdən gələn hər şeyi edəcəyik. Biz Cənubi Qafqaz regionundakı missiyamızı məhz belə görürük", - İ.Kobaxidze vurğulayıb.

    Gürcüstan Azərbaycan Kopenhagen Avropa Siyasi Birliyi İrakli Kobaxidze
