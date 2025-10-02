Kobaxidze: Azərbaycanla münasibətlərimizi inkişaf etdirməliyik
Xarici siyasət
- 02 oktyabr, 2025
- 18:49
Gürcüstan Azərbaycanla münasibətləri inkişaf etdirməlidir.
"Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, bunu Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze Kopenhagendə azərbaycanlı jurnalistlərə bildirib.
"Biz qonşularımızla, o cümlədən Azərbaycanla çox yaxşı münasibətlərimizin olmasından məmnunuq. Biz bunu qoruyub saxlamalı və inkişaf etdirməliyik. Strateji tərəfdaşlıq və gözəl münasibətlər son dərəcə vacibdir", - o qeyd edib.
Baş nazirin sözlərinə görə, Kopenhagendəki görüş çərçivəsində həmkarları ilə də çox yaxşı danışıqlar aparıb.
"Biz bölgəmizdə sülhün təşviqi üçün əlimizdən gələn hər şeyi edəcəyik. Biz Cənubi Qafqaz regionundakı missiyamızı məhz belə görürük", - İ.Kobaxidze vurğulayıb.
Son xəbərlər
19:01
Avropa Parlamentinin prezidenti Azərbaycanla Ermənistan arasında əldə edilən razılaşmanı alqışlayıbXarici siyasət
19:00
Fon der Lyayen və Paşinyan İrəvanda keçiriləcək "Avropa Siyasi Birliyi"nin sammitini müzakirə edibXarici siyasət
19:00
Makron Bakı ilə İrəvan arasında sülh sazişinin tezliklə imzalanacağına ümid edirXarici siyasət
18:51
Əlilliyi olan daha 1600-dən çox şəxsə evlərində reabilitasiya xidmətləri göstərilibSosial müdafiə
18:49
Kobaxidze: Azərbaycanla münasibətlərimizi inkişaf etdirməliyikXarici siyasət
18:48
Sumqayıtda 16 yaşlı oğlan bıçaqlanıb, şübhəli şəxs qismində həmyaşıdı saxlanılıbHadisə
18:47
Foto
İlham Əliyev Kopenhagendə Emmanuel Makronla görüşüb - YENİLƏNİBXarici siyasət
18:46
Qazaxıstan və Türkiyə Azərbaycanda keçiriləcək TDT sammitini müzakirə edibXarici siyasət
18:46