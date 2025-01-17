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Кобахидзе: Грузия заинтересована в развитии сотрудничества между странами Южного Кавказа

Кобахидзе: Грузия заинтересована в развитии сотрудничества между странами Южного Кавказа Грузия заинтересована в реализации конкретных практических шагов и развитии взаимодействия в регионе, а также предлагает инициативу трехстороннего сотрудничества, которая предусматривает вовлечение трех стран Южного Кавказа в различные сферы.
Внешняя политика
17 января 2025 г. 12:24
Кобахидзе: Грузия заинтересована в развитии сотрудничества между странами Южного Кавказа

Грузия заинтересована в реализации конкретных практических шагов и развитии взаимодействия в регионе, а также предлагает инициативу трехстороннего сотрудничества стран Южного Кавказа в различных сферах.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе 10-го заседания межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству в Баку.

Он отметил, что заседание МПК будет способствовать динамичному сотрудничеству между двумя странами.

"Для меня большая честь находиться сегодня в Баку, городе, который каждый раз поражает нас своей красотой и темпами развития. Я рад возможности впервые стать сопредседателем межправительственной грузино-азербайджанской комиссии экономического сотрудничества. Я глубоко убежден, что сегодняшняя встреча откроет новые возможности для расширения сотрудничества между нашими странами с тем, чтобы сделать стратегическое партнерство еще более динамичным и плодотворным", - отметил Кобахидзе.

Он также отметил, что ключевым условием для регионального развития и устойчивого процветания стран Южного Кавказа является стабильность в регионе.

"Уверен, что совместными усилиями мы не только преодолеем все вызовы, но и воспользуемся имеющимися возможностями для еще более эффективного сотрудничества. Мы искренне заинтересованы в принятии конкретных практических шагов и развитии сотрудничества в регионе. Грузия предлагает сторонам инициативу трехстороннего сотрудничества, которая предусматривает вовлечение всех трех стран Южного Кавказа в различные сферы", - подчеркнул он.

Премьер Грузии также поздравил Азербайджан с успешным проведением 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-29).

"Я рад, что мне представилась возможность принять участие в работе СOP-29", - отметил он.

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Версия на английском языке Kobakhidze: Georgia interested in developing cooperation between South Caucasus countries
Версия на азербайджанском языке Kobaxidze: Gürcüstan Cənubi Qafqaz ölkələri arasında əməkdaşlığın inkişafında maraqlıdır

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