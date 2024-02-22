Книга "Ходжалы: Рассказывают свидетели" переведена на урду

В Азербайджанском университете языков (АУЯ) состоялась презентация книги писательницы и публициста Ирады Алили "Ходжалы: Рассказывают свидетели", переведенной на урду преподавателем Бакинского государственного университета Амалией Пашаевой.

В Азербайджанском университете языков (АУЯ) состоялась презентация книги писательницы и публициста Ирады Алили "Ходжалы: Рассказывают свидетели", переведенной на урду преподавателем Бакинского государственного университета Амалией Пашаевой.

Как передает Report, мероприятие было организовано посольством Пакистана в Азербайджане.

"Как видно из названия, в книге собраны рассказы очевидцев трагедии. Когда я читал статьи о событиях в Ходжалы и как люди реагируют на них, то увидел, что многие страны в мире считают это преступлением против человечности. Как вы знаете, Пакистан - большой друг Азербайджана, сенат Пакистана признал события в Ходжалы самым настоящим геноцидом",- сказал на открытии мероприятия посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайе.

В ходе выступления автор книги И.Алили подчеркнула, что каждый азербайджанец должен доносить истину до мировой общественности.

"Я узнала, что данная книга переведена на 11 языков и решила внести свой вклад, переведя ее на урду. Чем больше мы рассказываем миру правду о Ходжалы, тем больше людей узнают об этом геноциде. Считаю, что это долг каждого азербайджанца",- отметила А.Пашаева.

В книге отражены горькие воспоминания свидетелей Ходжалинского геноцида и людей, подвергнувшихся пыткам.