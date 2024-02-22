О нас

Книга "Ходжалы: Рассказывают свидетели" переведена на урду

Книга "Ходжалы: Рассказывают свидетели" переведена на урду В Азербайджанском университете языков (АУЯ) состоялась презентация книги писательницы и публициста Ирады Алили "Ходжалы: Рассказывают свидетели", переведенной на урду преподавателем Бакинского государственного университета Амалией Пашаевой.
Внешняя политика
22 февраля 2024 г. 12:00
Книга Ходжалы: Рассказывают свидетели переведена на урду

В Азербайджанском университете языков (АУЯ) состоялась презентация книги писательницы и публициста Ирады Алили "Ходжалы: Рассказывают свидетели", переведенной на урду преподавателем Бакинского государственного университета Амалией Пашаевой.

Как передает Report, мероприятие было организовано посольством Пакистана в Азербайджане.

"Как видно из названия, в книге собраны рассказы очевидцев трагедии. Когда я читал статьи о событиях в Ходжалы и как люди реагируют на них, то увидел, что многие страны в мире считают это преступлением против человечности. Как вы знаете, Пакистан - большой друг Азербайджана, сенат Пакистана признал события в Ходжалы самым настоящим геноцидом",- сказал на открытии мероприятия посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайе.

В ходе выступления автор книги И.Алили подчеркнула, что каждый азербайджанец должен доносить истину до мировой общественности.

"Я узнала, что данная книга переведена на 11 языков и решила внести свой вклад, переведя ее на урду. Чем больше мы рассказываем миру правду о Ходжалы, тем больше людей узнают об этом геноциде. Считаю, что это долг каждого азербайджанца",- отметила А.Пашаева.

В книге отражены горькие воспоминания свидетелей Ходжалинского геноцида и людей, подвергнувшихся пыткам.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке “Xocalı: Şahidlər danışır” kitabı urdu dilinə tərcümə edilib

Экслюзивные новости

Эрсин Татар: Мы ценим теплое отношение азербайджанцев к Северному Кипру
Эрсин Татар: Мы ценим теплое отношение азербайджанцев к Северному Кипру
20 февраля 2024 г. 19:09
Какой будет судьба 112-летнего исторического здания в центре Баку?
ФотоКакой будет судьба 112-летнего исторического здания в центре Баку?
20 февраля 2024 г. 15:33
Комиссар ЕС по энергетике примет участие в заседании Консультативного совета ЮГК
Комиссар ЕС по энергетике примет участие в заседании Консультативного совета ЮГК
20 февраля 2024 г. 09:33
Азербайджанский рефери ФИФА получил очередное назначение от УЕФА
Азербайджанский рефери ФИФА получил очередное назначение от УЕФА
19 февраля 2024 г. 17:11
Политолог: Усилия Азербайджана по борьбе с неоколониализмом эффективны и своевременны
Политолог: Усилия Азербайджана по борьбе с неоколониализмом эффективны и своевременны
19 февраля 2024 г. 15:13
В Малыбейли обнаружена постройка, где армянские сепаратисты удерживали пленных азербайджанцев
ВидеоВ Малыбейли обнаружена постройка, где армянские сепаратисты удерживали пленных азербайджанцев
19 февраля 2024 г. 14:37
Мирко Даутович: Отношения между Азербайджаном и Сербией остаются на высоком уровне
Мирко Даутович: Отношения между Азербайджаном и Сербией остаются на высоком уровне
19 февраля 2024 г. 14:31
Президент Сенегала посетит Баку для участия в COP29
Президент Сенегала посетит Баку для участия в COP29
19 февраля 2024 г. 12:55
Алаа Аль-Хурдажи: COP29 будет ориентирован на финансирование программ по изменению климата
Алаа Аль-Хурдажи: COP29 будет ориентирован на финансирование программ по изменению климата
16 февраля 2024 г. 13:57
В прошлом году в Азербайджане зарегистрировано более 100 патентов на изобретения
В прошлом году в Азербайджане зарегистрировано более 100 патентов на изобретения
15 февраля 2024 г. 16:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi