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Китай поблагодарил Азербайджан за поддержку

Китай поблагодарил Азербайджан

Заместитель генерального директора департамента информации МИД Китая Лицзян Чжао (Lijian Zhao) поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за поддержку. 

Как сообщает Report об этом он заявил на своей странице в Twitter.

"Мы искренне благодарим мировых лидеров за поддержку. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил солидарность с китайским народом и готовность оказать всю необходимую помощь",- говорится в его заявлении. 

Ранее президент Азербайджана выразил соболезнования председателю КНР. 

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