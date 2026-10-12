В Удмуртии юноша пострадал из-за взрыва батареи самоката в квартире

Молодой человек получил небольшой ожог плеча после взрыва батареи самоката в городе Можга в Удмуртии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по региону.

Сообщение о пожаре в пятиэтажке поступило днем 12 октября.

"По предварительным данным, в квартире на первом этаже произошло воспламенение скопившихся газов в аккумуляторной батарее электросамоката, разрушение корпуса, разлет осколков АКБ, в том числе было нарушено остекление внутри помещения", - говорится в сообщении.

Со слов жителей квартиры, утром они поставили самокат на зарядку, а сами легли спать.

"Спустя какое-то время прозвучал хлопок, в квартире стало дымно. 18-летний сын хозяина получил небольшой ожог плеча", - добавили в МЧС.