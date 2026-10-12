Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    В Удмуртии юноша пострадал из-за взрыва батареи самоката в квартире

    В регионе
    • 12 октября, 2026
    • 15:49
    В Удмуртии юноша пострадал из-за взрыва батареи самоката в квартире

    Молодой человек получил небольшой ожог плеча после взрыва батареи самоката в городе Можга в Удмуртии.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по региону.

    Сообщение о пожаре в пятиэтажке поступило днем 12 октября.

    "По предварительным данным, в квартире на первом этаже произошло воспламенение скопившихся газов в аккумуляторной батарее электросамоката, разрушение корпуса, разлет осколков АКБ, в том числе было нарушено остекление внутри помещения", - говорится в сообщении.

    Со слов жителей квартиры, утром они поставили самокат на зарядку, а сами легли спать.

    "Спустя какое-то время прозвучал хлопок, в квартире стало дымно. 18-летний сын хозяина получил небольшой ожог плеча", - добавили в МЧС.

    Взрывное устройство Удмуртия Российская Федерация (РФ)
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    06:14
    МВФ прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2026-2027гг в среднем на 2% в год
    Финансы
    06:01
    МВФ повысил прогноз профицита счета текущих операций Азербайджана на 2026г до 11,3% ВВП
    Финансы
    05:44
    В Евросоюзе призвали создать механизм приостановки решений ЕК
    Другие страны
    05:09
    Международные резервы Украины с начала года сократились на 17,8 %
    Другие страны
    04:37
    В Сенате призвали Трампа "немедленно сменить курс" после сделки по дизелю
    Другие страны
    04:20
    В Панаме произошло еще одно сильное землетрясение
    Другие страны
    03:55
    Reuters: США аргументировали Украине свою сделку по дизелю с РФ
    Другие страны
    03:16
    Майку Майкла Джордана с матча финала НБА продана за рекордную сумму
    Командные
    02:45
    Азербайджан указал в ООН на невозможность развития в ближайшей перспективе без традиционной энергии
    Внешняя политика
    Лента новостей