В Удмуртии юноша пострадал из-за взрыва батареи самоката в квартире
- 12 октября, 2026
- 15:49
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Молодой человек получил небольшой ожог плеча после взрыва батареи самоката в городе Можга в Удмуртии.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по региону.
Сообщение о пожаре в пятиэтажке поступило днем 12 октября.
"По предварительным данным, в квартире на первом этаже произошло воспламенение скопившихся газов в аккумуляторной батарее электросамоката, разрушение корпуса, разлет осколков АКБ, в том числе было нарушено остекление внутри помещения", - говорится в сообщении.
Со слов жителей квартиры, утром они поставили самокат на зарядку, а сами легли спать.
"Спустя какое-то время прозвучал хлопок, в квартире стало дымно. 18-летний сын хозяина получил небольшой ожог плеча", - добавили в МЧС.