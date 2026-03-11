Китай готов поддержать Азербайджан в сфере гуманитарного разминирования

Китай заинтересован в поддержке усилий Азербайджана по разминированию, а также в дальнейшем расширении сотрудничества в этой сфере.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор департамента контроля над вооружениями МИД Китая Сунь Сяобо на встрече с председателем правления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Вугаром Сулеймановым.

Сунь Сяобо отметил, что подписанный между Китаем и Азербайджаном "Меморандум о взаимопонимании по укреплению сотрудничества в области гуманитарного разминирования" является важным этапом в развитии двусторонних отношений.

По его словам, деятельность по гуманитарному разминированию играет важную роль в процессе послевоенного восстановления и реконструкции Азербайджана.

В свою очередь Вугар Сулейманов поблагодарил китайскую сторону за вклад в деятельность по разминированию в Азербайджане, отметив, что этот шаг является проявлением солидарности дружественной страны с важной гуманитарной миссией Азербайджана.

Отметим, что с 9 марта председатель правления ANAMA Вугар Сулейманов находится с рабочим визитом в Китае. Его поездка продлится до 13 марта.