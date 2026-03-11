Çin Azərbaycanın minatəmizləmə sahəsindəki fəaliyyətinə dəstəyini genişləndirməyə hazırdır

İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    11 mart, 2026
    Çin Azərbaycanın minatəmizləmə səylərini dəstəkləməyə, həmçinin bu sahədə əməkdaşlığın gələcəkdə daha da genişləndirilməsində maraqlıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Çin Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Silahlara Nəzarət Departamentinin baş direktoru Sun Xiaobo Azərbaycan Respublikası Minatəmizləmə Agentliyi (ANAMA) İdarə Heyətinin sədri Vüqar Süleymanovla görüşü zamanı deyib.

    Sun Xiaobo Çin və Azərbaycan arasında imzalanan "Humanitar minatəmizləmə sahəsində əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsinə dair Anlaşma Memorandumu"nun iki ölkə arasında münasibətlərin inkişafında mühüm mərhələ olduğunu qeyd edib.

    O bildirib ki, humanitar minatəmizləmə fəaliyyəti Azərbaycanın müharibədən sonrakı bərpa və yenidənqurma prosesində mühüm rol oynayır.

    Vüqar Süleymanov Çinin Azərbaycanda minatəmizləmə fəaliyyətinə töhfəsinə görə qarşı tərəfə təşəkkür edib və bu addımın Azərbaycanın mühüm humanitar missiyasında dost ölkənin həmrəyliyinin göstəricisi olduğunu qeyd edib.

    Xatırladaq ki, ANAMA İdarə Heyətinin sədri Vüqar Süleymanovun martın 9-dan Çinə işgüzar səfəri başlayıb. Səfər martın 13-dək davam edəcək.

