Киев после ракетных ударов России - ФОТОРЕПОРТАЖ

Во время массированной воздушной атаки ВС РФ на Киев прошлой ночью один из дронов-камикадзе упал вблизи посольства Азербайджана в Украине.

Восточноевропейское бюро Report запечатлело разрушения вблизи здания диппредставительства.

Как видно на фотографиях, во время ракетных ударов несколько зданий и автомобилей получили серьезные повреждения.

Ранее о том, что здание нашего посольства получило повреждения, сообщило Министерство иностранных дел Азербайджана. Также в ведомстве уточнили, что во время атаки никто не пострадал.

"28 августа около 3 часов ночи город Киев подвергся атакам дронами и ракетами. В результате взрыва одной из ракет вблизи посольства Азербайджана в Украине зданию дипмиссии был нанесен ущерб. Некоторые окна разбиты, на крыше консульского отдела образовались трещины", - говорилось в сообщении.