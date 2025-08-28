    Ильхам Алиев Лига конференций УЕФА прогноз погоды

    Киев после ракетных ударов России - ФОТОРЕПОРТАЖ

    Внешняя политика
    • 28 августа, 2025
    • 21:21
    Киев после ракетных ударов России - ФОТОРЕПОРТАЖ

    Во время массированной воздушной атаки ВС РФ на Киев прошлой ночью один из дронов-камикадзе упал вблизи посольства Азербайджана в Украине.

    Восточноевропейское бюро Report запечатлело разрушения вблизи здания диппредставительства.

    Как видно на фотографиях, во время ракетных ударов несколько зданий и автомобилей получили серьезные повреждения.

    Ранее о том, что здание нашего посольства получило повреждения, сообщило Министерство иностранных дел Азербайджана. Также в ведомстве уточнили, что во время атаки никто не пострадал.

    "28 августа около 3 часов ночи город Киев подвергся атакам дронами и ракетами. В результате взрыва одной из ракет вблизи посольства Азербайджана в Украине зданию дипмиссии был нанесен ущерб. Некоторые окна разбиты, на крыше консульского отдела образовались трещины", - говорилось в сообщении.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Фото
    Rusiyanın raket zərbələrindən sonra Kiyev - FOTOREPORTAJ
    Английская версия Английская версия
    Фото
    Kyiv after Russia's missile strikes – PHOTOS

    Последние новости

    21:32
    Фото

    Состоялось очередное заседание суда по делу обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана

    Внутренняя политика
    21:28

    Белый дом: Трамп выступит 23 сентября на Генассамблее ООН

    Другие страны
    21:21
    Фото

    Киев после ракетных ударов России - ФОТОРЕПОРТАЖ

    Внешняя политика
    21:21

    В Гяндже задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений 31-летнему мужчине

    Происшествия
    21:14

    Лига чемпионов: Определились все соперники "Карабаха" в общем этапе - ОБНОВЛЕНО-3

    Футбол
    21:04

    Генсек ООН отправится в Китай для участия в саммите ШОС

    Другие страны
    20:44

    Киев запросил экстренное заседание Совбеза ООН по безопасности в Украине

    Другие страны
    20:42

    В санатории Нафталана произошел смертельный случай

    Происшествия
    20:37

    ЕС предложил отмену тарифов на американские промышленные товары и морепродукты

    Другие страны
    Лента новостей