Киев после ракетных ударов России - ФОТОРЕПОРТАЖ
- 28 августа, 2025
- 21:21
Во время массированной воздушной атаки ВС РФ на Киев прошлой ночью один из дронов-камикадзе упал вблизи посольства Азербайджана в Украине.
Восточноевропейское бюро Report запечатлело разрушения вблизи здания диппредставительства.
Как видно на фотографиях, во время ракетных ударов несколько зданий и автомобилей получили серьезные повреждения.
Ранее о том, что здание нашего посольства получило повреждения, сообщило Министерство иностранных дел Азербайджана. Также в ведомстве уточнили, что во время атаки никто не пострадал.
"28 августа около 3 часов ночи город Киев подвергся атакам дронами и ракетами. В результате взрыва одной из ракет вблизи посольства Азербайджана в Украине зданию дипмиссии был нанесен ущерб. Некоторые окна разбиты, на крыше консульского отдела образовались трещины", - говорилось в сообщении.