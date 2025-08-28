Rusiyanın raket zərbələrindən sonra Kiyev - FOTOREPORTAJ

    İlham Əliyev Böyük Qayıdış UEFA Çempionlar Liqası UEFA Avropa Liqası UEFA Konfrans Liqası Zəngəzur dəhlizi

    Rusiya ordusunun ötən gecə Kiyevə kütləvi hava hücumu zamanı kamikadze dronlardan biri Azərbaycanın Ukraynadakı səfirliyinin yaxınlığına düşüb.

    "Report"un Şərqi Avropa bürosu səfirlik binasının yaxınlığındakı dağıntıları lentə alıb.

    Fotolardan göründüyü kimi, raket zərbələri zamanı bir neçə tikiliyə və avtomobillərə ciddi ziyan dəyib.

    Bundan əvvəl Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bildirib ki, Rusiyanın Kiyevə hücumu zamanı Azərbaycan səfirliyinə ziyan dəyib, xəsarət alan olmayıb.

    "Avqustun 28-i, gecə saat 3 radələrində Ukraynanın paytaxtı Kiyev şəhərinə raket və dron hücumları baş verib. Raketlərdən biri Azərbaycanın Ukraynadakı səfirliyinin binasının yaxınlığında partlaması nəticəsində yaranan zərbədən binaya zərər dəyib. Bəzi pəncərələr qırılıb, konsulluq bölməsinin damında çatlar əmələ gəlib", - məlumatda deyilir.

