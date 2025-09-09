Кеннет Энджелл: Для Среднего коридора откроются значительно более широкие возможности
Внешняя политика
- 09 сентября, 2025
- 15:07
В ближайшем будущем для Среднего коридора откроются значительно более широкие возможности.
Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Корпорации финансирования развития США (DFC) Кеннет Энджелл на брифинге по итогам визита американской бизнес-делегации в Азербайджан.
Он подчеркнул, что основная цель Среднего коридора - обеспечение беспрепятственной транспортировки товаров с Запада на Восток и в обратном направлении.
"Главная задача - обеспечить движение грузов из Европы в Китай или в обратном направлении по этому маршруту. В обоих направлениях есть достаточное количество грузов для транспортировки. То есть это просто открывает дополнительный путь для движения товаров", - сказал он.
Последние новости
15:58
Мадрид закрыл въезд в Испанию для двух израильских министровДругие страны
15:55
В Непале протестующие подожгли офис президента в Шитал-НивасеДругие страны
15:51
В Ливане заявили, что разоружение "Хезболлах" займет несколько месяцевДругие страны
15:49
Volkswagen вложит 1 млрд евро в ИИ к 2030 годуБизнес
15:48
Казахстанский эксперт: Азиатские страны должны укреплять сотрудничество для снижения геополитических рисковВнешняя политика
15:46
Натиг Бахышов: Интерес компаний из США к Южному Кавказу растетВнешняя политика
15:33
В Пакистане обрушилась швейная фабрика, есть пострадавшиеДругие страны
15:29
В ООН призвали срочно мобилизовать $140 млн помощи АфганистануДругие страны
15:24