Кеннет Энджелл: Для Среднего коридора откроются значительно более широкие возможности

В ближайшем будущем для Среднего коридора откроются значительно более широкие возможности.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Корпорации финансирования развития США (DFC) Кеннет Энджелл на брифинге по итогам визита американской бизнес-делегации в Азербайджан.

Он подчеркнул, что основная цель Среднего коридора - обеспечение беспрепятственной транспортировки товаров с Запада на Восток и в обратном направлении.

"Главная задача - обеспечить движение грузов из Европы в Китай или в обратном направлении по этому маршруту. В обоих направлениях есть достаточное количество грузов для транспортировки. То есть это просто открывает дополнительный путь для движения товаров", - сказал он.