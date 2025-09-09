ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис СВМДА
    ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис СВМДА

    Кеннет Энджелл: Для Среднего коридора откроются значительно более широкие возможности

    Внешняя политика
    • 09 сентября, 2025
    • 15:07
    Кеннет Энджелл: Для Среднего коридора откроются значительно более широкие возможности

    В ближайшем будущем для Среднего коридора откроются значительно более широкие возможности.

    Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Корпорации финансирования развития США (DFC) Кеннет Энджелл на брифинге по итогам визита американской бизнес-делегации в Азербайджан.

    Он подчеркнул, что основная цель Среднего коридора - обеспечение беспрепятственной транспортировки товаров с Запада на Восток и в обратном направлении.

    "Главная задача - обеспечить движение грузов из Европы в Китай или в обратном направлении по этому маршруту. В обоих направлениях есть достаточное количество грузов для транспортировки. То есть это просто открывает дополнительный путь для движения товаров", - сказал он.

    Средний коридор Азербайджан США
    ABŞ təmsilçisi: Yaxın gələcəkdə Orta Dəhliz üçün daha geniş imkanlar açılacaq
    Kenneth Angell: Much broader opportunities will open up for Middle Corridor

    Последние новости

    15:58

    Мадрид закрыл въезд в Испанию для двух израильских министров

    Другие страны
    15:55

    В Непале протестующие подожгли офис президента в Шитал-Нивасе

    Другие страны
    15:51

    В Ливане заявили, что разоружение "Хезболлах" займет несколько месяцев

    Другие страны
    15:49

    Volkswagen вложит 1 млрд евро в ИИ к 2030 году

    Бизнес
    15:48

    Казахстанский эксперт: Азиатские страны должны укреплять сотрудничество для снижения геополитических рисков

    Внешняя политика
    15:46

    Натиг Бахышов: Интерес компаний из США к Южному Кавказу растет

    Внешняя политика
    15:33

    В Пакистане обрушилась швейная фабрика, есть пострадавшие

    Другие страны
    15:29

    В ООН призвали срочно мобилизовать $140 млн помощи Афганистану

    Другие страны
    15:24

    Чэн Кимлонг: Юго-Восточная Азия становится ведущим силовым центром континентального развития

    Бизнес
    Лента новостей