    Инфраструктура
    • 23 декабря, 2025
    • 12:17
    Первый тираж марки, посвященной разбившемуся самолету AZAL, составил 500 экземпляров

    Тираж первого выпуска почтовой марки, посвященной памяти пассажирского самолета AZAL, выполнявшего рейс J2-8243 Баку-Грозный и потерпевшего крушение вблизи Актау в декабре прошлого года, составил 500 экземпляров.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил вице-президент AZAL Ильхам Амиров.

    По его словам, цену почтовой марки, посвященной памяти рейса J2-8243, "Азерпочт" определит во время продажи: "Любая цена зависит от текущей ситуации и спроса. Данная почтовая марка символически напечатана в 500 экземплярах. Однако по мере роста спроса тираж, вероятно, увеличится".

    Амиров отметил, что почтовая марка, подготовленная по совместной инициативе AZAL и "Азерпочт", отражает знак бесконечности и номер рейса: "Эта почтовая марка будет распространена по всему миру и будет способствовать информированию общественности об инциденте. Средства, полученные от продажи почтовых марок, будут направлены детям семей погибших, в частности, на их образование, а также будут использованы для оказания социальной помощи".

    Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку–Грозный, потерпел крушение 25 декабря 2024 года вблизи города Актау в Казахстане. На борту находились 67 человек, из них 38 погибли, 29 выжили.

