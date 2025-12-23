Джевдет Йылмаз: Открытие Зангезурского коридора усилит интеграцию между Турцией и Европой

Открытие Зангезурского коридора значительно повысит конкурентоспособность Среднего коридора как международного транспортно-логистического маршрута.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз на II Азербайджано-турецком инвестиционном форуме в Баку.

По его словам, после начала российско-украинской войны стратегическое значение Среднего коридора еще больше возросло, и одним из главных компонентов этого маршрута является Азербайджан:

"Реализация Зангезурского коридора создаст новые возможности для стабильности и процветания на Южном Кавказе, а также усилит интеграцию между Центральной Азией, тюркскими государствами, Турцией и Европой".

Дж. Йылмаз отметил, что Азербайджан играет важную роль в регионе и в мире и является одним из главных партнеров в развитии Среднего коридора.