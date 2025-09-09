İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış” AQEM
    ABŞ təmsilçisi: Yaxın gələcəkdə Orta Dəhliz üçün daha geniş imkanlar açılacaq

    Xarici siyasət
    • 09 sentyabr, 2025
    • 14:57
    Yaxın  gələcəkdə Orta Dəhliz üçün daha geniş imkanlar açılacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu ABŞ İnkişaf Maliyyələşdirmə Korporasiyasının (DFC) icraçı direktoru Kennet Angell ABŞ biznes nümayəndə heyətinin Azərbaycana səfərinin yekunlarına dair brifinqdə deyib. 

    O qeyd edib ki, Orta Dəhlizin əsas məqsədi malların Qərbdən Şərqə və ya əks istiqamətdə maneəsiz daşınmasıdır:

    "Əsasən bu marşrutla Avropadan Çin, yaxud da əksinə hərəkətin təmin olunması əsas məqsəddir. Yeni marşrutun Qazaxıstandan Azərbaycan və oradan Türkiyə vasitəsilə gedən marşrutdan fərqli olub-olmayacağı məsələsi də var. Lakin hər iki istiqamətdə daşınmalı olan amma kifayət qədər yük var. Yəni bununla sadəcə olaraq, malların hərəkəti üçün əlavə yol açılır".

    K.Angell diqqətə çatdırıb ki, Orta Dəhliz artıq sadəcə tranzit marşrutu deyil:

    "Burada məqsəd harmonizasiya etmək, hər şeyi daha səmərəli hala gətirməkdir. Bir sıra çatışmazlıqlar mövcuddur. Anbarlar – bu, logistikanın mənim də qeyd etdiyim mühüm aspektlərindən biridir. Əsasən insanlar mallarının müxtəlif yerlərə daşınmasından danışırlar. Amma söhbət yalnız texnikadan yox, həm də kritik minerallardan, pambıqdan, neft və qazdan gedir. Yəni bütün bunlar elementlərdir, malların növləridir. Bu mənada Orta Dəhliz "Şimal" və "Cənub" marşrutlarına alternativdir".

    ABŞ Azərbaycan biznes Orta Dəhliz yükdaşıma
    Кеннет Энджелл: Для Среднего коридора откроются значительно более широкие возможности
    Kenneth Angell: Much broader opportunities will open up for Middle Corridor

