Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Кемаледдин Гейдаров и посол Кыргызстана обсудили взаимодействие между МЧС

    Внешняя политика
    • 22 сентября, 2026
    • 13:30
    Кемаледдин Гейдаров и посол Кыргызстана обсудили взаимодействие между МЧС

    Министр по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров встретился с послом Кыргызстана в Азербайджане Максатом Мамыткановым.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям.

    Министр отметил важность дальнейшего развития связей с МЧС Кыргызстана в области предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, гражданской обороны, подготовки специалистов, обмена профессиональным опытом и по другим направлениям. Он выразил уверенность в том, что посольство Кыргызстана в Баку продолжит свои усилия по развитию сотрудничества.

    Мамытканов выразил удовлетворение развитием отношений дружбы и братства между Азербайджаном и Кыргызстаном.

    В этих рамках посол подчеркнул взаимную пользу дальнейшего расширения связей между соответствующими структурами двух стран в области предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.

    На встрече были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.

    Кямаледдин Гейдаров МЧС Азербайджана Максат Мамытканов Азербайджано-кыргызские отношения
    Kəmaləddin Heydərov Qırğızıstan səfiri ilə qarşılıqlı maraq doğuran məsələləri müzakirə edib
    Azerbaijan's minister of emergency situations meets with Kyrgyz ambassador

    Последние новости

    21:22

    В Бабекском районе завтра будут локальные перебои со светом

    Энергетика
    21:17

    Азербайджан нарастил поставки нефти в Болгарию более чем в 4,5 раза

    Энергетика
    21:08

    Джейхун Байрамов и глава МИД Джибути обсудили двусторонние отношения

    Внешняя политика
    20:58

    Эрдоган на ГА ООН призвал мировое сообщество признать Северный Кипр

    В регионе
    20:54
    Фото

    В аккаунтах президента в соцсетях опубликован фрагмент его выступления на совещании по горнодобывающей промышленности

    Внутренняя политика
    20:48

    Азербайджан и Австрия обсудили перспективы расширения партнерства

    Внешняя политика
    20:39

    Рейсы иранских авиакомпаний в Азербайджан приостановлены с сегодняшнего дня - ОБНОВЛЕНО

    Инфраструктура
    20:32

    Эрдоган: Мы поддерживаем мирный процесс между Баку и Ереваном

    В регионе
    20:17

    Эрдоган заявил о прогрессе в нормализации отношений между Турцией и Арменией

    В регионе
    Лента новостей