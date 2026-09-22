Кемаледдин Гейдаров и посол Кыргызстана обсудили взаимодействие между МЧС

Министр по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров встретился с послом Кыргызстана в Азербайджане Максатом Мамыткановым.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Министр отметил важность дальнейшего развития связей с МЧС Кыргызстана в области предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, гражданской обороны, подготовки специалистов, обмена профессиональным опытом и по другим направлениям. Он выразил уверенность в том, что посольство Кыргызстана в Баку продолжит свои усилия по развитию сотрудничества.

Мамытканов выразил удовлетворение развитием отношений дружбы и братства между Азербайджаном и Кыргызстаном.

В этих рамках посол подчеркнул взаимную пользу дальнейшего расширения связей между соответствующими структурами двух стран в области предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.

На встрече были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.