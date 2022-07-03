Казахстанский эксперт: Тюркские страны сохранили общие ценности, язык, культуру

"Несмотря на продолжительное нахождение в составе СССР, тюркские страны не потеряли связь. Мы сохранили общие ценности, общий язык, общую культуру, даже несмотря на испытания и репрессии".
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Он отметил важность сотрудничества тюркских стран. Для расширения тесного взаимодействия и культурного обмена эксперт выступил с предложением увеличить число авиарейсов между столицами тюркских стран, сделать цены на авиабилеты более приемлимыми.
"Это станет хорошой возможностью для развития туристического потенциала стран ОТГ", - подчеркнул он.
Т.Калиев высоко оценил роль Зангезурского коридора, добавив, что это прекрасная возможность для стран ОТГ, а также новый маршрут для европейских стран.