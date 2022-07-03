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Казахстанский эксперт: Тюркские страны сохранили общие ценности, язык, культуру

Казахстанский эксперт: Тюркские страны сохранили общие ценности, язык, культуру "Несмотря на продолжительное нахождение в составе СССР, тюркские страны не потеряли связь. Мы сохранили общие ценности, общий язык, общую культуру, даже несмотря на испытания и репрессии".
Внешняя политика
3 июля 2022 г. 17:14
Казахстанский эксперт: Тюркские страны сохранили общие ценности, язык, культуру

"Несмотря на продолжительное нахождение в составе СССР, тюркские страны не потеряли связь. Мы сохранили общие ценности, общий язык, общую культуру, даже несмотря на испытания и репрессии".

Как передает Report, об этом заявил Директор Казахстанского института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев на внеочередном заседании мозговых центров тюркских стран в Шуше.

Он отметил важность сотрудничества тюркских стран. Для расширения тесного взаимодействия и культурного обмена эксперт выступил с предложением увеличить число авиарейсов между столицами тюркских стран, сделать цены на авиабилеты более приемлимыми.

"Это станет хорошой возможностью для развития туристического потенциала стран ОТГ", - подчеркнул он.

Т.Калиев высоко оценил роль Зангезурского коридора, добавив, что это прекрасная возможность для стран ОТГ, а также новый маршрут для европейских стран.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanlı ekspert: “Türk dövlətləri ortaq dəyərləri, dili, mədəniyyəti qoruyaraq saxlayıb”

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