Казахстанский эксперт: Тюркские страны сохранили общие ценности, язык, культуру

"Несмотря на продолжительное нахождение в составе СССР, тюркские страны не потеряли связь. Мы сохранили общие ценности, общий язык, общую культуру, даже несмотря на испытания и репрессии".

"Несмотря на продолжительное нахождение в составе СССР, тюркские страны не потеряли связь. Мы сохранили общие ценности, общий язык, общую культуру, даже несмотря на испытания и репрессии".

Как передает Report , об этом заявил Директор Казахстанского института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев на внеочередном заседании мозговых центров тюркских стран в Шуше.

Он отметил важность сотрудничества тюркских стран. Для расширения тесного взаимодействия и культурного обмена эксперт выступил с предложением увеличить число авиарейсов между столицами тюркских стран, сделать цены на авиабилеты более приемлимыми.

"Это станет хорошой возможностью для развития туристического потенциала стран ОТГ", - подчеркнул он.

Т.Калиев высоко оценил роль Зангезурского коридора, добавив, что это прекрасная возможность для стран ОТГ, а также новый маршрут для европейских стран.