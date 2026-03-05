Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Казахстан выразил обеспокоенность атакой Ирана на Нахчыван

    Внешняя политика
    • 05 марта, 2026
    • 17:38
    Казахстан выражает обеспокоенность сегодняшней атакой Ирана на территорию Нахчыванской Автономной Республики.

    Как передает Report, об этом заявил глава МИД Казахстана Ермек Кошербаев в телефонном разговоре с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

    По информации МИД Азербайджана, Байрамов подчеркнул, что удар иранских дронов причинил ущерб гражданской инфраструктуре, также есть пострадавшие среди мирного населения. Министр добавил, что эта атака является нарушением суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

    Министр также довел до сведения казахстанской стороны, что Баку потребовал от Ирана разъяснений по данному инциденту и извинений, а также принятия срочных мер для недопущения повторения подобных случаев.

    В свою очередь Ермек Кошербаев выразил глубокую обеспокоенность произошедшими атаками и выразил надежду, что ситуация не приведет к дальнейшей эскалации.

    Напомним, что 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй - рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки аэропорта четверо гражданских лиц получили ранения. Посол Исламской Республики Иран в Азербайджане Моджтаба Демирчилу вызван в МИД. Азербайджан заявил, что оставляет за собой право на ответный удар.

    Удар по аэропорту Нахчывана Джейхун Байрамов Ермек Кошербаев Казахстан
    Qazaxıstan XİN rəhbəri İranın Naxçıvana hücumundan dərin narahatlıq ifadə edib
    Kazakh Foreign Minister expresses deep concern over Iran's attack on Nakhchivan
