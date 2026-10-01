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    Председатель Курултая Казахстана высоко оценил деятельность ТюркПА

    Внешняя политика
    • 01 октября, 2026
    • 17:27
    Председатель Курултая Казахстана высоко оценил деятельность ТюркПА

    Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТюркПА) Рамиль Гасан встретился с новоизбранным председателем Курултая Казахстана Айбеком Дадебаем.

    Как сообщает Report, Дадебай выразил удовлетворение встречей с Гасаном и высоко оценил продолжение его эффективной деятельности в качестве Генерального секретаря ТюркПА.

    Он проинформировал о важных реформах, проводимых в Казахстане, в том числе о конституционном референдуме и выборах в Курултай, и выразил искреннюю благодарность за участие ТюркПА в международном наблюдении за этими процессами. Он подчеркнул, что поддержка и солидарность братских тюркских народов имеют особое значение для Казахстана.

    Гасан, в свою очередь, поздравил Дадебая с избранием на пост председателя Курултая и пожелал успехов в его ответственной деятельности. Генеральный секретарь также выразил признательность руководству Казахстана и Курултая за постоянную поддержку ТюркПА и особо отметил плодотворное сотрудничество, достигнутое в период председательства Казахстана в Ассамблее.

    Парламентская ассамблея тюркских государств (ТюркПА) Курултай
    TÜRKPA Baş katibi Qazaxıstan Qurultayının sədri ilə görüşüb
    TURKPA chief meets newly elected chairman of Kazakhstan's Kurultai
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