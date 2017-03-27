Казахстан интересуется опытом создания военно-промышленного комплекса Азербайджана

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Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Казахстане Рашад Маммадов провел встречу с министром оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбутом Атамкуловым. Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Казахстане, в ходе встречи стороны отметили, что в период независимости страны заложили прочную основу для сотрудничества во всех направлениях.

Было отмечено, что богатые ресурсами, и находящиеся в выгодной географической локации с точки зрения прохождения международных транспортных коридоров, обе наши страны после обретения независимости столкнулись со схожими вызовами, и обращались к опыту друг друга в период государственного строительства. Стороны сошлись во мнении, что плодотворное сотрудничество по всем направлениям, основанное на взаимных интересах послужит еще большему развитию и укреплению наших стран. В этом контексте были обозначены перспективы сотрудничества в сфере военной промышленности, которая уже стала одним из ведущих секторов экономики.

Министр Б. Атамкулов, говоря о высоком уровне сотрудничества между нашими станами, поделился приятными впечатлениями об Азербайджане. Он также отметил, что в результате экономических достижений и успешной государственной политики наша страна стала одной из самых независимых стран региона. Б. Атамкулов также подчеркнул, что в достижениях Азербайджана важную роль играет независимая современная армия. По словам министра, достойным восхищения и похвал можно считать то, что "братский Азербайджан занял ведущие позиции в числе стран добившихся серьезных успехов в создании военно-промышленного комплекса". Также он подчеркнул, что опыт в этой сфере представляет большой интерес для Казахстана.

Посол Р. Маммадов в свою очередь затронул болезненный для нашей страны вопрос продолжающейся оккупации азербайджанских земель со стороны Армении, рассказал об исторических аспектах проблемы и последствиях конфликта. Дипломат отметил, что цель создания мощного военно-промышленного комплекса (ВПК) в Азербайджане состоит в настоятельной необходимости обеспечения территориальной целостности государства. Р. Маммадов также поведал об успешном сотрудничестве Азербайджана в сфере ВПК с целым рядом государств. В ходе встречи казахстанская сторона была проинформирована о производимой в Азербайджане продукции военного назначения и ее экспорте в другие страны. Р. Маммадов рассказал о ежегодно проводимой в нашей стране выставке ADEX, отметив, что с каждым годом растет количество участников, компаний и заключаемых по ее итогам контрактов. Было подчеркнуто, что выставка превратилась в серьезную площадку для показа возможностей целого ряда стран и расширения сотрудничества между ними. Дипломат пригласил казахстанского министра принять активное участие в выставке этого года.

Далее стороны обсудили возможные направления сотрудничества. Казахстанская сторона выразила намерение ознакомиться поближе с продукцией ВПК Азербайджана и выступила за тесное сотрудничество в указанной сфере. Было отмечена готовность принять участие в выставке ADEX и рассказать о продукции ВПК Казахстана.