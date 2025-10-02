Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Казахстан и Турция обсудили предстоящий саммит ОТГ в Азербайджане

    Внешняя политика
    • 02 октября, 2025
    • 17:51
    Казахстан и Турция обсудили предстоящий саммит ОТГ в Азербайджане

    Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе телефонного разговора обсудили предстоящий 12-й саммит Организации тюркских государств в Азербайджане.

    Как передает Report, об этом сообщает МИД Казахстана.

    Фидан поздравил коллегу с назначением на должность министра иностранных дел Казахстана и пожелал успехов в дальнейшей деятельности на ответственном посту. Поблагодарив главу МИД Турции за теплые поздравления, Кошербаев выразил приверженность всестороннему углублению расширенного стратегического партнерства между Казахстаном и Турцией.

    Стороны отметили важность реализации договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях, и договорились поддерживать активный диалог в двустороннем и многостороннем форматах.

    "Стороны договорились поддерживать активный диалог в двустороннем и многостороннем форматах, а также пожелали друг другу успешного проведения предстоящего 12-го саммита Организации тюркский государств в Азербайджане", - говорится в сообщении.

    Лента новостей