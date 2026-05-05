Кая Каллас прибыла в Азербайджан
Внешняя политика
- 05 мая, 2026
- 13:44
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас находится с визитом в Азербайджане.
Об этом сообщили Report в представительстве ЕС в Азербайджане.
Ожидается, что в Баку Каллас проведет ряд двусторонних встреч на высоком уровне, в частности с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым.
Напомним, что верховный представитель Европейского союза ранее находилась в Армении. Она принимала участие в 8-м Саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) 4 мая в Ереване, а также саммите ЕС-Армения.
