МИД России: Каспийское урегулирование важно в условиях глобальной турбуленции

Каспийское урегулирование особенно важно в условиях близости к Каспию кризисных очагов и зон нестабильности.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Игорь Братчиков, выступая в Совете Федерации.

"Хотел бы подчеркнуть, что каспийское урегулирование особенно важно сейчас, в условиях усиления глобальной турбулентности в международных отношениях, близости к Каспию кризисных очагов и зон нестабильности", - сказал И.Братчиков.

Посол по особым поручениям также отметил, что уточнение пределов распространения суверенитета, суверенных прав, а также юрисдикции прибрежных государств на Каспии будет способствовать укреплению стабильности, предсказуемости в отношениях России с партнёрами по Каспию, создаст благоприятные условия для расширения взаимовыгодного сотрудничества пяти стран.

Напомним, что российская Госдума 19 сентября ратифицировала конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, сенаторы же планируют ратифицировать конвенцию на заседании 25 сентября.

Конвенция подписана в городе Актау 12 августа 2018 года.