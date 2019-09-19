Госдума России ратифицировала "Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря"

Государственная Дума России в ходе голосования единогласно проголосовала за ратификацию "Конвенции о правовом статусе Каспийского моря", сообщает Report.

Выступившие в ходе сессии российские парламентарии указали на важность и необходимость ратификации документа с целью расширения и углубления сотрудничества России с другими прикаспийскими государствами, в том числе и Азербайджаном.

Отмечалось, что соглашение поможет укрепить безопасность в каспийском регионе, укрепить сотрудничество между прикаспийскими странами в области экономики и торговли.

Конвенция была подписана в городе Актау 12 августа 2018 года.