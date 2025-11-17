Камилов: Присоединение Азербайджана к формату ЦА меняет карту региона

Присоединение Азербайджана к формату консультативных встреч глав государств Центральной Азии (ЦА) в качестве полноправного участника меняет карту региона.

Как сообщает Report cо ссылкой на узбекские СМИ, об этом советник президента Узбекистана по внешней политике Абдулазиз Камилов заявил журналистам.

По его словам, государства Центральной Азии перешли на новый этап - от двусторонних вопросов к новой повестке:

"Новая повестка - интеграция региона. Политическая, экономическая, гуманитарная и другие сферы. Во-вторых, для нас произошло очень важное событие: Азербайджан официально присоединился к нашему саммиту, к нашему формату. В своей речи президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что с сегодняшнего дня связь между Центральной Азией и Южным Кавказом усиливается, и сформировался новый геополитический, геоэкономический регион".

Камилов уточнил, что если в будущем укреплять и развивать эту взаимосвязь, то это будет служить обеспечению стабильности, мира и безопасности и для региона ЦА, и для Южного Кавказа.

По его словам, предложения, прозвучавшие на саммите, были очень близки по содержанию.

"Если обратить внимание, все руководители, все президенты внесли близкие по содержанию предложения. Они подняли вопросы, схожие в повестке. Что это означает? Это означает, что государства Центральной Азии стремятся объединиться, стать одной силой и выступать на международной арене единым региональным голосом", - отметил Камилов.