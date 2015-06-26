Как и почему меняется "повестка дня" новостей США?

Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ Все внимание приковано к Армении. Стремительно по СМИ распространяется информация о жестком разгоне протестующих, выступающих против повышения тарифов на электроэнергию. В ходе разгона демонстрации в центре Еревана были задержаны 237 человек, 18 человек получили ранения, семерым потребовалась помощь врачей. В этом вопросе особое внимание привлекает не только нарушение прав человека в ходе разгона митинга (http://www.azadliq.org/content/article/27087430.ht...), а также то, что СМИ, формирующие глобальное общественное мнение, подходят к вопросу в разных контекстах: "Митинги направлены против репутации России в регионе"; "США подготавливают почву для явной интервенции в регион"; "Невыносимая социально-экономическая ситуация в Армении". Чувствуется, что немало тех, кто хочет представить события на геополитическом фоне и отвлечь внимание от грубого нарушения прав человека.

Особо интересно то, что Госдепартамент США, Европейский Союз, Совет Европы, отдельные Западные государства, также международные НПО, контролируемые Западом, "не заметили" серьезных нарушений прав человека в Армении. США только заявлениями своего посла в Ереване попытался отвлечь внимание всего мира от позора на улицах Еревана. Например, посол США в Армении Ричард Миллс 23 июня в своем первом заявлении говоря, что "силы общественной безопасности и протестующие показали взаимопонимание", еще раз показал отношение своей страны к Армении. Таким образом, он дал понять СМИ, находящимся под их воздействием, под каким контекстом рассматривать эти события. Во всех СМИ эта новость была включена в первую пятерку, под каким контекстом это не было бы рассмотрено. В эти ряды можно включить “Euronews” (http://fr.euronews.com/2015/06/23/hausse-de-prix-e... ), BBC (http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33238070...), “Washington post” (http://www.washingtonpost.com/world/europe/thousan... ), “Associated Press”, “Reuters”, “France Presse”. Тем не менее, следует отметить, что, если эти события случились бы в Азербайджане, то отношения ведущих мировых СМИ и международных НПО совершенно отличались бы.