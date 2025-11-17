Адиль Мамедов: К организации WUF13 в Азербайджане привлечены лучшие специалисты

К организации Всемирного форума по градостроительству (WUF13) в Азербайджане привлечены самые лучшие специалисты.

Как передает Report, об этом исполнительный директор Азербайджанской Операционной компании WUF13 Адиль Мамедов заявил на брифинге для дипломатического корпуса в Баку.