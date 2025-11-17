Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    Адиль Мамедов: К организации WUF13 в Азербайджане привлечены лучшие специалисты

    Внешняя политика
    • 17 ноября, 2025
    • 11:27
    Адиль Мамедов: К организации WUF13 в Азербайджане привлечены лучшие специалисты

    К организации Всемирного форума по градостроительству (WUF13) в Азербайджане привлечены самые лучшие специалисты.

    Как передает Report, об этом исполнительный директор Азербайджанской Операционной компании WUF13 Адиль Мамедов заявил на брифинге для дипломатического корпуса в Баку.

    WUF13 организация форум дипкорпус

    Последние новости

    11:35

    Турпоток из Китая в Азербайджан вырос почти на 50%

    Туризм
    11:34

    В Харькове из-за ударов ВС РФ четыре человека погибли, 16 пострадали

    В регионе
    11:34

    На WUF13 в Азербайджане ожидают около 2500 волонтеров

    Внешняя политика
    11:27

    Адиль Мамедов: К организации WUF13 в Азербайджане привлечены лучшие специалисты

    Внешняя политика
    11:24
    Фото

    В Баку впервые проходит China Visitors Summit

    Туризм
    11:19

    Fitch сохранило кредитный рейтинг Украины на уровне ограниченного дефолта

    В регионе
    11:14

    Азербайджан станет первой страной-хозяйкой WUF с саммитом лидеров государств

    Внешняя политика
    11:13

    Президенты Узбекистана и Туркменистана обсудили развитие двусторонних связей

    В регионе
    11:04

    МИД Узбекистана: Присоединение Азербайджана к встречам лидеров стран ЦА придаст формату новое содержание

    Внешняя политика
    Лента новостей