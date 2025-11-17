İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Adil Məmmədov: "Azərbaycanda WUF13-ün təşkilinə ən yaxşı mütəxəssislər cəlb olunub"

    Xarici siyasət
    • 17 noyabr, 2025
    • 13:00
    Adil Məmmədov: Azərbaycanda WUF13-ün təşkilinə ən yaxşı mütəxəssislər cəlb olunub

    Azərbaycanda Dünya Şəhərsalma Forumunun (WUF13) təşkilinə ölkənin ən yaxşı mütəxəssisləri cəlb olunub.

    "Report"un məlumatına görə, bunu WUF13 Azərbaycan Əməliyyat şirkətinin icraçı direktoru Adil Məmmədov Bakıda diplomatik korpus üçün keçirilən brifinqdə bildirib.

    A.Məmmədovun sözlərinə görə, son illər Azərbaycanda genişmiqyaslı beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi güclü və yüksək ixtisaslı insan kapitalının formalaşmasına imkan verib.

    "Bizim tədbir menecerləri bu gün dünyanın müxtəlif yerlərində beynəlxalq arenalarda fəal işləyirlər. Bunun parlaq nümunəsi ötən il uğurla keçirilmiş COP29 konfransı oldu. Qürurla deyə bilərəm ki, onun irsi WUF13-ə də ötürülür", - o vurğulayıb.

    A.Məmmədov qeyd edib ki, əməliyyat şirkətinin əməkdaşlarının əksəriyyətini gənc mütəxəssislər təşkil edir: "Bu gün əməliyyat şirkətində təxminən 180 gənc mütəxəssis çalışır, onlardan təxminən 90-ı qadınlardır".

    O, həmçinin vurğulayıb ki, WUF13-ün başlanmasına 200 gündən az vaxt qalıb və qarşıda hələ böyük iş var: "İrəlilədiyimiz templər əminliklə deməyə imkan verir ki, qarşıdan gələn forum diplomatik korpusun dəstəyi ilə Azərbaycanın daha bir əhəmiyyətli uğuru olacaq və ölkədə keçirilmiş böyük tədbirlərin siyahısına əlavə olunacaq".

    Azərbaycan WUF13 Adil Məmmədov COP29
    Адиль Мамедов: К организации WUF13 в Азербайджане привлечены лучшие специалисты

    Son xəbərlər

    14:10

    UEFA İnkişaf Turnirində iştirak edəcək Azərbaycan millisinin heyəti müəyyənləşib

    Futbol
    14:10

    ITU-nun Baş katibi: "COP29 Azərbaycanın rəqəmsal inkişafda liderliyini göstərib"

    İKT
    13:56

    Banqladeşin keçmiş Baş naziri barədə qiyabi olaraq ölüm hökmü çıxarılıb

    Digər ölkələr
    13:55

    Xəzərin dibi ilə fiber-optik kabelin çəkilməsinə gələn ilin yayında başlanılacaq

    İKT
    13:53

    Türkiyə MN Azərbaycanı Milli Dirçəliş Günü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    13:52

    Orta Asiya platforması Azərbaycanın üzvlüyü ilə daha da güclənir - RƏY

    Daxili siyasət
    13:47

    Saməddin Əsədov: "WTDC-25-ə 184 təşəbbüs daxil olub"

    İKT
    13:42

    Nazir: Kənd məktəblərinə yaxşı müəllim göndərmək çətindir

    Elm və təhsil
    13:39

    Azərbaycan və Qabon əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə ediblər

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti